الأرصاد تنشر خريطة الأمطار.. تحذير من منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

أعلنت هيئة الأرصاد، أنه اعتبارا من الطقس غدا سوف تشهد البلاد موجة غير مستقرة، تبدأ على المناطق الغربية وتمتد إلى باقى الأنحاء اعتبارا من يوم الثلاثاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الطقس يشهد أجواء غير مستقرة نتيجة تأثر البلاد غدا، الإثنين، بمنخفض جوى على مسطح البحر المتوسط يجلب معه كتلة هوائية باردة ورطبة يصاحبه منخفض جوى فى طبقات الجو العليا، ويؤدى إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى وجود انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء اعتبارا من الطقس غدا، بقيم تتراوح من(٥:٤ درجة مئوية )، يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ونشرت هيئة الأرصاد، خريطة الطقس والموجة الغير مستقرة وشدة الأمطار المتوقعة، كالتالي :

- تكون أمطار متوسطة الشدة تغزر مساء غدا على مناطق من ( السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى )



- تكون أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من ( السواحل الشمالية الشرقية )

- تكون الأمطار خفيفة مساء غدا على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة .



ويشهد الطقس غدا اضطراب فى حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج يتجاوز ٣ أمتار، وتستمر هذه الأجواء الماطرة ليوم الثلاثاء .