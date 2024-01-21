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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجو هيقلب.. الأرصاد تفجر مفاجأة حوّل طقس الـ 24 ساعة المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن توقعات الحالة الجوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة على مختلف محافظات الجمهورية.
 

وقالت “غانم” خلال تصريحات متلفزة إنه مع  يوم الإثنين تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي حيث تختلف مصادر الكتل الهوائية وتؤثر على البلاد كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، بجانب امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

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وحذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من وجود اختلاف ملحوظ في درجات الحرارة بحوالي من 5 لـ 6 درجات بين يومي الأحد والإثنين، حيث تسجل العظمى يوم الإثنين 20 درجة مئوية، بجانب وجود نشاط في الرياح وأمطار متفاوتة الشدة على محافظات شمال البلاد وستختلف من يوم لأخر.
 

نصيحة عاجلة 
 

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أهمية عدم الانخداع في ارتفاعات درجات الحرارة وتخفيف الملابس والمتابعة المستمرة للنشرات الجوية.

طقس اليوم الأحد 
 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس دافئ على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وذلك خلال فترة النهار، بينما يسود خلال فترة الليل طقس بارد وشديد البرودة في معظم محافظات الجمهورية.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من وجود وجود نشاط في الرياح على السواحل الشمالية الغربية منها مطروح والسلوم والإسكندرية وستكون مثيرة للرمال والأتربة مع سقوط أمطار خفيفة.
 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:


العظمى الصغرى

القاهرة 25 - 13
الإسكندرية 25  - 13
الإسماعيلية 26 - 13
الغردقة 28 -17
أسوان 28-12
سوهاج 26 - 19
المنيا 26- 8

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة الحالة الجوية طقس اليوم الأحد

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