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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أمطار وعواصف رملية بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

تقلبات جوية عنيفة وممطرة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

أمطار وعواصف رملية بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن اليوم متوقع أن يشهد مزيدا من الارتفاعات في درجات الحرارة، وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مرتفعة في قيم درجات حرارتها، بجانب وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس.
 

طقس اليوم الأحد
 وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس دافئ على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وذلك خلال فترة النهار، أما خلال فترة الليل فيسود طقس من بارد لشديد البرودة في معظم محافظات الجمهورية.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من وجود ظاهرة الشبورة المائية، والتي تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية خلال فترة الصباح الباكر، مؤكدة أهمية القيادة بهدوء تام أثناء فترة وجود الشبورة، بجانب وجود نشاط في الرياح على السواحل الشمالية الغربية منها مطروح والسلوم والإسكندرية وستكون مثيرة للرمال والأتربة مع سقوط أمطار خفيفة.

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس طقس اليوم الأحد هيئة الأرصاد الجوية

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