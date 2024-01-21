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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تقلبات جوية عنيفة وممطرة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

الأرصاد
الأرصاد

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم والأيام الست المقبلة، إذ تشهد البلاد تراجع درجات الحرارة بمعدل من 4-5 درجة مئوية، مع موجة تقلبات جوية.

من جانبها كشف الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، مسجلا 25 درجة مئوية خلال فترة النهار مناشدة بعدم الانخداع بهذا الارتفاع وتخفيف الملابس.

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تقلبات جوية 

وأضافت منار غانم، في تصريحات تليفزيونية، أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض من غد الإثنين، بشكل ملحوظ، بسبب كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا والانخفاض سيتراوح ما بين 5 و6 درجات، مع نشاط حركة الرياح الذي يزيد من الإحساس بالبرودة.

وتابعت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ان هناك فرص لتساقط الأمطار على المناطق الساحلية يوم الإثنين المقبل، ويمكن أن تتقدم إلى المحافظات الداخلية، محذرة المواطنين من التقلبات الجوية التي ستبدأ من يوم الإثنين حتى الأربعاء وعدم الانخداع بأشعة الشمس وعدم تخفيف الملابس.

التقلبات الجوية

حالة الطقس اليوم على القاهرة 

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على جنوب البلاد بارد على باقى الأنحاء.

أمطار خفيفة

أما عن الظواهر الجوية، فتتهيأ فرص لأمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم : 

العظمى الصغرى
القاهرة 25 13
العاصمة الادارية 25 12
6 أكتوبر 25 12
بنهــــا 26 13
دمنهور 25 12
وادى النطرون 25 13
كفر الشيخ 25 12
المنصورة 25 12
الزقازيق 25 12
شبين الكوم 26 13
طنطا 25 12
دمياط 25 13
بورسعيد 25 14
الإسماعيلية 26 13
السويس 26 12
العريش 26 09
رفح 25 09
رأس سدر 23 11
نخل 26 03
كاترين 21 02
الطور 25 11
طابا 26 13
شرم الشيخ 28 17
الإسكندرية 25 13
العلمين الجديدة 25 12
مطروح 24 11
السلوم 23 10
سيوة 23 07
رأس غارب 27 16
الغردقة 28 17
سفاجا 27 16
مرسى علم 28 17
الشلاتين 28 17
حلايب 25 18
أبو رماد 27 17
رأس حدربة 26 18
الفيوم 25 08
بني سويف 25 08
المنيا 25 08
أسيوط 25 09
سوهاج 26 09
قنا 27 10
الأقصر 28 10
أسوان 28 12
الوادي الجديد 26 07
أبوسمبل 27 11
 

الأرصاد طقس اليوم درجات الحرارة التقلبات الجوية امطار

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