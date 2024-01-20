إنذار باللون الأحمر.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد السعودية لسكان هذة المناطق

ذكرت صحيفة سبق الإلكترونية السعودية ان المركز الوطني للأرصاد بالمملكة، اليوم السبت، رفع درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في مناطق: جازان وعسير ومكة المكرّمة، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية.

وذكر المركز أن بداية فترة الإنذار ممتدة في جازان حتى الـ 9 مساء اليوم، خصوصا في الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والدرب وبيش.

وفي عسير، تشمل الحالة الممتدة حتى التاسعة مساءً كلاً من المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

يشار الي ان "الأرصاد"، أكدت صباح اليوم على حالة مماثلة بمنطقة مكة المكرّمة في القنفذة وتمتد حتى الثالثة عصراً.

وتوقّعت "الأرصاد" أن تشهد تلك الفترة، سقوط أمطار غزيرة، تتضمن تأثيرات مصاحبة من رياحٍ شديدة السرعة وانعدامٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.