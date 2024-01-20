عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد.. طقس اليوم: ارتفاع في درجات الحرارة وشبورة على الطرق

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

قدّمت الإعلامية داليا أشرف، تقريرًا عن درجات الحرارةوحالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 20 يناير 2024، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc".
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما تسود أجواء شديدة البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء، كما تشهد الطرق شبورة على الطرق فى الصباح الباكر.
 

 

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:


العظمى الصغرى

القاهرة 24 - 14

6 أكتوبر 23- 12

العاصمة الأدارية 24-13

العلمين الجديدة 23-13

الفيوم 24- 8

بني سويف 24-8
الإسكندرية 24  - 14
الإسماعيلية 25 - 12
الغردقة 26 -16
أسوان 27 -11
سوهاج 25 - 9
المنيا 24- 7

 

درجات الحرارة المتوقعة طقس دافئ نهار ا درجات الحرارة السبت 20 يناير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد تخطيه الـ4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي...ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

الأب سمح لـ دجال بممارسة الحرام مع ابنته في الجيزة..ما القصة؟

ظاهرة جوية تضرب البلاد غدًا.. الأرصاد تُعلن مفاجأة جديدة بشأن الطقس

مفاجأة سعيدة للمصريين بشأن الدولار

أحدث ظهور لـ صفقة الأهلي الجديدة برفقة أفشة.. شاهد

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يتفقد أعمال محور خزان أسوان الجديد

موعد صرف معاش فبراير| تعرف عليه

5 خطوات لـ تجديد جواز السفر عبر الأنترنت .. تفاصيل

جوزها طلقها عشان سلوكها.. تحقيقات مقت.ل صغير على يد والدته وزوجها بالجيزة

أشاد بدوره الفاعل.. رئيس الوزراء يتفقد مركز إبداع مصر الرقمية بأسوان

إياك أن تفعل هذا الأمر أثناء نومك.. النبي حذر منه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلي عبداللطيف تكشف سرا غير متوقع عن صدق تنبؤاتها| لن تتوقعه

شارل أندرلان| مصور يهودي انقلبت عليه إسرائيل بسبب محمد الدرة.. ما القصة؟

سعر صادم.. فستان نانسي عجرم في ليلة صلاح الشرنوبي يثير ضجة

بعد توقع طلاق ياسمين والعوضي| ليلى عبد اللطيف تثير الجدل مجددًا.. والسبب

فيديو

فائزة بجائزة أدبية تعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة جزء من روايتها

تعرف على سعر فستان هيفاء وهبي في «وصلتلها» ونانسي عجرم بحفلها الأخير

كلام الله.. قصي خولي: والدي كان مسيحيا وحافظ القرآن الكريم كاملا

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ