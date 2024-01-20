الأرصاد.. طقس اليوم: ارتفاع في درجات الحرارة وشبورة على الطرق

قدّمت الإعلامية داليا أشرف، تقريرًا عن درجات الحرارةوحالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 20 يناير 2024، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc".



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما تسود أجواء شديدة البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء، كما تشهد الطرق شبورة على الطرق فى الصباح الباكر.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:



العظمى الصغرى

القاهرة 24 - 14

6 أكتوبر 23- 12

العاصمة الأدارية 24-13

العلمين الجديدة 23-13

الفيوم 24- 8

بني سويف 24-8

الإسكندرية 24 - 14

الإسماعيلية 25 - 12

الغردقة 26 -16

أسوان 27 -11

سوهاج 25 - 9

المنيا 24- 7