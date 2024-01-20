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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فرص لسقوط أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأثنين

صدى البلد

يهتم المواطن، بمتابعة بيانات وأخبار هيئة الأرصاد الجوية للتعرف على درجات الحرارة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ الأيام الماضية بشكل أكبر من المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

 

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متخففوش الملابس| الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الأحد والإثنين

ارتفاع درجات الحرارة 

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن  اليوم متوقع أن يشهد مزيدا من الارتفاعات في درجات الحرارة، وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مرتفعة في قيم درجات حرارتها، بجانب وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس.

 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هذا الارتفاع سيظل مستمرًا غدًا أيضًا، حيث تسجل العظمى 24 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، خاصة فترة الظهيرة.

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس دافئ على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وذلك خلال فترة النهار، أما خلال فترة الليل فيسود طقس من بارد لشديد البرودة في معظم محافظات الجمهورية.

تحذير من الشبورة 

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من وجود ظاهرة الشبورة المائية، والتي تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية خلال فترة الصباح الباكر، كما متوقع استمرار الشبورة المائية غدًا أيضًا، مؤكدة أهمية القيادة بهدوء تام أثناء فترة وجود الشبورة.

 

منخفض جوي قادم 

وأشارت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، إلى أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا ملحوظا بحوالي من 5 لـ 6 درجات يومي الأحد والإثنين المقبلين، حيث تسجل العظمى يوم الإثنين 20 درجة مئوية.

 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن المنخفض الجوي سيعمل على وجود نشاط في الرياح وأمطار متفاوتة الشدة على محافظات شمال البلاد وستختلف من يوم لأخر.

 

وأكدت الدكتورة منار غانم، أنه بداية من  يوم الإثنين المقبل ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي، نظرا لاختلاف مصادر الكتل الهوائية وتأثر البلاد كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا بجانب امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

 

ونصحت غانم بارتداء ملابس شتوية ثقيلة فى فترات الليل المتأخر وفى فترات الصباح الباكر، قائلة:"  سوف تشهد أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء فرص لسقوط الامطار متفاوتة الشدة، مشددة على متابعة نشرات الأخبار لمتابعة أماكن سقوط الأمطار".

 

الأرصاد الطقس هيئة الأرصاد درجات الحرارة اخبار التوك شو

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