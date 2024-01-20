متخففوش الملابس| الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الأحد والإثنين

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم وغدًا ستشهد حالة الطقس ارتفاعا في درجات الحرارة، ولكن يوم الإثنين ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي، نظرا لاختلاف مصادر الكتل الهوائية وتأثر البلاد كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا بجانب امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأردفت “غانم” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 8 الصبح ، المذاع على فضائية دى أم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن درجات الحرارة ستشهد اختلافا ملحوظا عن يوم الأحد في بحوالي من 4 إلى 5 درجات بين يومي الأحد والإثنين، حيث تسجل العظمى يوم الإثنين 20 درجة مئوية، وتشهد البلاد انخفاضا بدرجات الحرارة.

وجود نشاط للرياح وأمطار متفاوتة الشدة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن المنخفض الجوي سيعمل على وجود نشاط في الرياح مما يزيد الشعور بانخفاض درجات الحرارة، وأمطار متفاوتة الشدة على محافظات شمال البلاد وستختلف من يوم لآخر.

يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء

ونصحت غانم بارتداء ملابس شتوية ثقيلة فى فترات الليل المتأخر وفى فترات الصباح الباكر، وسوف تشهد أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء فرص لسقوط الامطار متفاوتة الشدة، مشددة على متابعة نشرات الأخبار لمتابعة أماكن سقوط الأمطار.