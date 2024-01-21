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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين توجه نصيحة مهمة للمواطنين بشأن الذهب.. وهذا موعد استقرار الأسعار

أسعار الذهب
أسعار الذهب

أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب أن سعر العيار  وصل  3750 جنيهًا على مدار اليومين الماضيين وهذا يدل على وجود ارتفاعات غير مبررة، وذلك بسبب الضغط الشرائي على السبائك والجنيهات الذهب.
 

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نصيحة عاجلة من التموين لـ المواطنين
 

وأضاف “فرج” خلال تصريحات متلفزة، أن سوق الذهب شهد ارتفاعات قوية في وقت قصير للغاية، معقبًا: “أنا نصحت الناس إنها تنتظر شوية وتتريث قليلًا لأن الذهب هينزل تاني”.
 

وأشار الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب إلى أن هذه الارتفاعات غير مبررة، موضحًا: “الذهب لسه هينزل تاني”، والذهب لم يشهد زيادة في البورصات العالمية.
 
 

ولفت مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب إلى أن الذهب كأي سلعة أخرى إذا زاد عليها الطلب في فترة محدودة يؤدي إلى ارتفاعات غير مبررة، مضيفًا أنه متوقع في إجازة منتصف العام أن يدخل مع الوافدين كميات من الذهب تعمل على وجود استقرار في الأسواق.

 التريث قليلًا قبل شراء

وأكد مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب أن الذهب احتياطي استراتيجي للأفراد والدول أيضًا وهذه الفترة تتطلب التريث قليلًا قبل شراء ذهب واستخدامه كمخزن للقيمة، وذلك لأن الأسعار ستأخذ الاتزان الخاص بها خلال الأيام المقبلة.
 


سعر الذهب اليوم
 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4080 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3670 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3060 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل  28560 جنيه.

 

الذهب التموين صناعة الذهب السبائك الجنيهات الذهب

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