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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هل لقاحات كورونا فعالة مع المتحورات الجديدة للفيروس؟.. طبيب يوضح

صدى البلد

قال الدكتور محمد أحمد علي، رئيس مركز التميز العلمي بالمركز القومي للبحوث، إن لقاحات كورونا تتغير كل فترة لتستطيع مواجهة المتحورات الجديدة، متابعًا أنه حاليًا يتم العمل على لقاح عام لفيروس كورونا.
 

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فيما تكمن خطورة المتحور؟

وأضاف “علي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أن ليست كل الطفرات تؤثر على سلوك الفيروس، معقبًا: “هناك طفرات في أجزاء غير مؤثرة ولذلك لا يتم صنع لقاح مع كل طفرة”.

 

وأشار الدكتور محمد أحمد علي، رئيس مركز التميز العلمي بالمركز القومي للبحوث إلى أن المتحور يكون شاملا للخصائص المتحورات القديمة ويزيد عليها، موضحًا أن خطورة المتحور تتمحور حول مقاومته للقاحات وهروبه من المواد التشخيصية.

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