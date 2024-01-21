عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هينزل تاني|مفاجأة غير متوقعة بشأن الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أسعار الذهب
أسعار الذهب

أجاب الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، عن سؤال:هل سيواصل الذهب الصعود؟.. ونشتري ولا نبيع؟”

وقال “فرج” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"صباح الورد"، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، إن الذهب شهد ارتفاعًا على مدار اليومين الماضيين، حيث وصل سعر العيار 3750 جنيهًا، وذلك بسبب الضغط الشرائي على السبائك والجنيهات الذهب.
 

وأضاف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب أن سوق الذهب شهد ارتفاعات قوية في وقت قصير للغاية، معقبًا: “أنا نصحت الناس إنها تنتظر شوية وتتريث قليلًا لأن الذهب هينزل تاني”.
 

وأشار الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب إلى أن هذه الارتفاعات غير مبررة، موضحًا: “الذهب لسه هيزل تاني”، والذهب لم يشهد زيادة في البورصات العالمية.
 

txt

أمطار وعواصف رملية بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين

txt

أسعار الذهب والدولار اليوم السبت وتحرك جديد لـ عيار 21|أخبار تهمك

نشتري ولانبيع؟
 

ولفت مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب إلى أن الذهب كأي سلعة أخرى إذا زاد عليها الطلب في فترة محدودة يؤدي إلى ارتفاعات غير مبررة، مضيفًا أنه متوقع في إجازة منتصف العام أن يدخل مع الوافدين كميات من الذهب تعمل على وجود استقرار في الأسواق.
 

وأكد مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب أن الذهب احتياطي استراتيجي للأفراد والدول أيضًا وهذه الفترة تتطلب التريث قليلًا قبل شراء ذهب واستخدامه كمخزن للقيمة، وذلك لأن الأسعار ستأخذ الاتزان الخاص بها خلال الأيام المقبلة.

سعر الذهب اليوم
 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4080 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3670 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3060 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل  28560 جنيها.
 

الذهب التموين صناعة الذهب سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوقي السعيد: حسام حسن مديرًا فنيًا لـ الزمالك

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لمروج شائعة خيانة صلاح محسن لاعب الأهلي لزوجته

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين

تقلبات جوية عنيفة وممطرة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

قرار مفاجئ في الزمالك بعد الخسارة من الوحدة الإماراتي

سعر الذهب في مصر اليوم 21-1-2024

ترشيحاتنا

باق 4 سنوات على التشغيل.. شاهد تطور الإنشاءات بمشروع الضبعة النووى

الأمم المتحدة تطالب بوقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في اشتباكات بغزة

إسرائيليون لـ نتنياهو: هزمنا في 7 أكتوبر ولم يعد أمامنا سوى الاستسلام

هينزل تاني|مفاجأة غير متوقعة بشأن الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد أجرأ إطلالات الفنانات بحفل joy awords

سعر خرافي وصادم.. فستان مني زكي يثير جدل الجمهور بالسوشيال ميديا

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

تريند خطير على TikTok يروع السكان في أمريكا.. ماذا يحدث؟

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل لمظاهرات حاشدة في تل أبيب.. وهذه مطالبهم| شاهد

حبس الجميع.. القبض على حمو بيكا و فرقته أثناء غنائه في مكان شهير

بعد شائعات ارتباطها.. ماذا قالت شيرين عبد الوهاب في أول ظهور ؟

محمد إمام: لم أتوقع قوة نجاح أبو نسب مع تفاقم القضية الفلسطينية ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ