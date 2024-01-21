هينزل تاني|مفاجأة غير متوقعة بشأن الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أجاب الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، عن سؤال: “هل سيواصل الذهب الصعود؟.. ونشتري ولا نبيع؟”



وقال “فرج” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"صباح الورد"، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، إن الذهب شهد ارتفاعًا على مدار اليومين الماضيين، حيث وصل سعر العيار 3750 جنيهًا، وذلك بسبب الضغط الشرائي على السبائك والجنيهات الذهب.



وأضاف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب أن سوق الذهب شهد ارتفاعات قوية في وقت قصير للغاية، معقبًا: “أنا نصحت الناس إنها تنتظر شوية وتتريث قليلًا لأن الذهب هينزل تاني”.



وأشار الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب إلى أن هذه الارتفاعات غير مبررة، موضحًا: “الذهب لسه هيزل تاني”، والذهب لم يشهد زيادة في البورصات العالمية.



نشتري ولانبيع؟



ولفت مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب إلى أن الذهب كأي سلعة أخرى إذا زاد عليها الطلب في فترة محدودة يؤدي إلى ارتفاعات غير مبررة، مضيفًا أنه متوقع في إجازة منتصف العام أن يدخل مع الوافدين كميات من الذهب تعمل على وجود استقرار في الأسواق.



وأكد مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب أن الذهب احتياطي استراتيجي للأفراد والدول أيضًا وهذه الفترة تتطلب التريث قليلًا قبل شراء ذهب واستخدامه كمخزن للقيمة، وذلك لأن الأسعار ستأخذ الاتزان الخاص بها خلال الأيام المقبلة.

سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4080 جنيها للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3670 جنيها.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3060 جنيها للجرام.



أما سعر الجنيه الذهب فسجل 28560 جنيها.

