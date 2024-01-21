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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أقل جرام بـ 1962 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى الاستثمار فالمعدن الأصفر أصبح وعاء ادخاري آمن وسط ارتباك الأسعار العالمية.

كما يمثل أسعار الذهب أيضا أهمية  بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة  أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية  فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة تخبط حاد .


أسعار الذهب اليوم

 

وسجلت أسعار الذهب اليوم فى المحلات بدون مصنعية كما يلي :- 
- بلغ سعر عيار 24 حوالي 3965.75 بيع و 3925.75 شراء

- فيما سجل عيار 22 حوالي 3635.25 بيع و 3598.5 شراء

- بلغ عيار 21 حوالي 3470 بيع و 3435 شراء

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أسعار الذهب اليوم الأحد 21 يناير 2024.. وهذه قيمة عيار 21

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- سجل عيار 18 حوالي 2974.25 بيع و 2944.25 شراء

- فيما سجل عيار 14 حوالي 2313.25 بيع و 2290 شراء

- فيما سجل عيار 12 حوالي 1982.75 بيع و 1962.75 شراء

- فيما سجل سعر الجنيه الذهب 27760 بيع 27480 شراء


سعر الذهب بالمصنعية


تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاع لكنها تتجه لتسجيل أسوأ أسبوع لها في غضون ستة أسابيع بالتزامن مع صعود الدولار وعائدات السندات بعد أن بدد مسؤولون في البنك المركزي الأميركي توقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 % لكنه ارتفع نحو 1% منذ بداية الأسبوع. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع عند 4.1730 في المئة.

ووفقا لتطبيق آي.آر.بي.آر لقياس احتمالات أسعار الفائدة التابع لمجموعة بورصات لندن، تراهن الأسواق على خفض الفائدة 141 نقطة أساس هذا العام، بانخفاض من 150 نقطة في الأسبوع السابق.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 % إلى 2027.39 دولار للأونصة لكنه انخفض أكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 % إلى 2029.60 دولار.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 % إلى 22.79 دولار للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 0.6 % إلى 912.78 دولار، وزاد البلاديوم بنسبة 0.4 % إلى 941.49 دولار للأونصة.

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