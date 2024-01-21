الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

واصلت أسعار الذهب في مصر سلسة التراجع التي بدأتها نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن سجل على مستوى له متأثرة بتراجع سعر الذهب عالميا.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 من أعلى قمة له وهي 3650 إلى 3500 جنيها اليوم الاحد .

وكانت أسعار الذهب شهدت ارتفاعا قوية خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع الطلب على الذهب بسبب السيولة النقدية المتزايدة في الأسواق بسبب استحقاق شهادات الـ 25% إلى جانب ضبابية المشهد الاقتصادي وارتفاع مستويات الأسعار للسلع والخدمات مما يزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للعملة.

سعر الذهب عالميًا

وسجّل سعر الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم الاحد 21-1-2024، نحو 2029 دولارًا مقارنة بـ 2041 دولارًا الأسبوع الماضي

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 بيع 2,957 شراء 3,000 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 3,450 شراء 3,500 جنيها

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل بيعا 3,943 شراء 4,000 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 27,600 شراء 28,000.

أسعار الذهب اليوم

الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 3,943 شراء 4,000 أسعار الذهب عيار 22 بيع 3,614 شراء 3,667 أسعار الذهب عيار 21 بيع 3,450 شراء 3,500 أسعار الذهب عيار 18 بيع 2,957 شراء 3,000 الاونصة بيع 122,623 شراء 124,400 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 27,600 شراء 28,000 الكيلو بيع 3,942,857 شراء 4,000,000

أسعار الذهب

وشهد سعر الأونصة العالمية تراجعًا ملحوظًا بسبب قوة الدولار الأمريكي

وبعد فشل سعر الأونصة العالمية في اختراق منطقة 2050 – 2055 دولارًا للأونصة عادت إلى الهبوط متأثرة بقوة الدولار الأمريكي، الأمر الذي دفع السعر إلى التراجع إلى منطقة 2025 – 2030 دولارًا للأونصة.