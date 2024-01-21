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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأسواق اليوم.. الطماطم والبصل يستقران والكوسة ترتفع

صدى البلد

استقرت أسعار الطماطم اليوم في الأسواق ، وتراوح سعر الطماطم في الجملة بين 3.5 إلى 5 جنيهات للكيلو لتصل إلى المستهلك في سوق التجزئة بين 5 و 8 جنيهات للكيلو.

 

فيما استقرت أسعار البصل في أسواق الجملة متراوحًا بين 9و21 ليصل إلى المستهلك بنحو 15 و25 جنيها للكيلو.

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وكانت  أسعار البصل انخفضت من أعلى سعر لها الشهر الماضي متراجعة  من 8 إلى 10 جنيهات. 

وتراوح سعر البطاطس بين 5 و8 جنيهات لتصل إلى أسواق التجزئة إلى 8 و10 جنيهات للكيلو.

وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاحد 21-1-2024 ، ضمن نشرته الخدمة.

أسعار الخضراوات اليوم

  • أسعار الطماطم تراوحت بين 3.5و 4.5 جنيه .
  • أسعار البطاطس تراوحت بين 5 و8 جنيهات للكيلو.
  • وسجل سعر الثوم من 40 إلى 60 جنيها للكيلو
  • أسعار البصل اليوم تراوحت بين 9 و21 جنيها للكيلو
  • أسعار الكوسة تراوحت بين 7و 14 جنيها مرتفعة بنحو جنيها واحدا
  • سعر الجزر بدون عروش تراوح بين 2 و 4 جنيهات
  • أسعار الفاصوليا تراوحت بين 7و 15 جنيها للكيلو
  • الباذنجان البلدي تراوح بين 5.5 إلى 8.5 جنيه للكيلو
  • الباذنجان الرومي تراوح بين 2.5و  4.5 جنيهات للكيلو في الجملة
  • فلفل رومي بلدي تراوح بين 5.5و 12.5 جنيها للكيلو
  • فلفل حامي بلدي تراوح بين 4 و 8 جنيهات الكيلو

أسعار الخضراوات في سوق العبور 

  • سعر الفلفل الألوان تراوح بين 21 و31 جنيها
  • وتراوح سعر الخيار الصوب بين 7 و 11  جنيها
  • وتراوح سعر الخيار البلدي بين 7 و  11 جنيها للكيلو
  • واستقر سعر البسلة اليوم بين 15و25 جنيها
  • وتراوح سعر السبانخ بين 6 إلى 9 جنيهات
  • وتراوح سعر البامية بين 40 و 45 جنيها للكيلو
  • سجل سعر القلقاس من 11 إلى 15 جنيها للكيلو
  • وسجل سعر البطاطا بين 3 إلى 8 جنيهات للكيلو
  • ووصل اللفت إلى 2.5 جنيه للكيلو
  • وتراوح سعر البنجر بين 3 و5 جنيهات للكيلو

أسعار الفاكهة

  • أسعار البرتقال البلدي تراوح بين 5و 7.5 جنيه
  • أسعار برتقال سكري تراوح بين 5 و 7.5 جنيه
  • أسعار برتقال أبو سرة  تراوح بين 7و 9 جنيهات
  • أسعار اليوسفي تراوحت بين 6 و 9 جنيهات
  • أسعار جروب فروت تراوح بين 4و 6 جنيهات
  • سعر عنب كرمسن تراوح بين 18 و28 جنيهات
  • سعر عنب مستورد أصفر 40 جنيها
  • سعر عنب مستورد أسود 40 جنيها
  • سعر تفاح أمريكي إيطالي تراوح بين 25 و45 جنيها
  • سعر تفاح جولدن تراوح بين 20 و30 جنيها
  • سعر تفاح سوري لباني تراوح بيم 18 و28 جنيها
  • سعر الجوافة من 7 إلى 15 جنيها
  • سعر الرمان بين 11 و 19 جنيها
  • سعر الفراولة من 14 لـ20 جنيها
الطماطم البصل البطاطس أسعار الخضراوات اليوم أسعار الخضراوات في سوق العبور اسعار الفاكهة الرمان الفراولة

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