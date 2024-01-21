الأسواق اليوم.. الطماطم والبصل يستقران والكوسة ترتفع

استقرت أسعار الطماطم اليوم في الأسواق ، وتراوح سعر الطماطم في الجملة بين 3.5 إلى 5 جنيهات للكيلو لتصل إلى المستهلك في سوق التجزئة بين 5 و 8 جنيهات للكيلو.

فيما استقرت أسعار البصل في أسواق الجملة متراوحًا بين 9و21 ليصل إلى المستهلك بنحو 15 و25 جنيها للكيلو.

وكانت أسعار البصل انخفضت من أعلى سعر لها الشهر الماضي متراجعة من 8 إلى 10 جنيهات.

وتراوح سعر البطاطس بين 5 و8 جنيهات لتصل إلى أسواق التجزئة إلى 8 و10 جنيهات للكيلو.

وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاحد 21-1-2024 ، ضمن نشرته الخدمة.

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الطماطم تراوحت بين 3.5و 4.5 جنيه .

أسعار البطاطس تراوحت بين 5 و8 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر الثوم من 40 إلى 60 جنيها للكيلو

أسعار البصل اليوم تراوحت بين 9 و21 جنيها للكيلو

أسعار الكوسة تراوحت بين 7و 14 جنيها مرتفعة بنحو جنيها واحدا

سعر الجزر بدون عروش تراوح بين 2 و 4 جنيهات

أسعار الفاصوليا تراوحت بين 7و 15 جنيها للكيلو

الباذنجان البلدي تراوح بين 5.5 إلى 8.5 جنيه للكيلو

الباذنجان الرومي تراوح بين 2.5و 4.5 جنيهات للكيلو في الجملة

فلفل رومي بلدي تراوح بين 5.5و 12.5 جنيها للكيلو

فلفل حامي بلدي تراوح بين 4 و 8 جنيهات الكيلو

أسعار الخضراوات في سوق العبور

سعر الفلفل الألوان تراوح بين 21 و31 جنيها

وتراوح سعر الخيار الصوب بين 7 و 11 جنيها

وتراوح سعر الخيار البلدي بين 7 و 11 جنيها للكيلو

واستقر سعر البسلة اليوم بين 15و25 جنيها

وتراوح سعر السبانخ بين 6 إلى 9 جنيهات

وتراوح سعر البامية بين 40 و 45 جنيها للكيلو

سجل سعر القلقاس من 11 إلى 15 جنيها للكيلو

وسجل سعر البطاطا بين 3 إلى 8 جنيهات للكيلو

ووصل اللفت إلى 2.5 جنيه للكيلو

وتراوح سعر البنجر بين 3 و5 جنيهات للكيلو

أسعار الفاكهة