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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض متوقع في أسعار الذهب بسبب الدولار وعوائد السندات الأمريكية

الذهب
الذهب

استقرت أسعار الذهب الدولية خلال الايام الماضية فوف 2000 دولار للأونصة بثلاثين دولار، منخفضة عن الأسعار التي حققتها قبل أسابيع.

أغلقت أسعار الذهب عند مستوى 2029 دولارا أمريكيا للأونصة في نهاية تداولات الأسبوع الماضي مع زيادة المخاطر الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر، وفق ماذكر موقع كويت نيوز.

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وقال تقرير متخصص صادر اليوم الأحد عن شركة (دار السبائك) الكويتية إن أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفعت يوم الجمعة الماضي وسط التوترات العسكرية الجارية في منطقة الشرق الأوسط بالتزامن مع توقعات المحللين ببدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) خفض أسعار الفائدة.

وأضاف التقرير أن خفض الفائدة الأمريكية يأتي مع صدور بيانات اقتصادية تتوقع تراجع التضخم في الولايات المتحدة إذ كشفت بيانات جامعة (ميشيجان) عن توقعات بانخفاض التضخم ليصل إلى 2.9 بالمائة في نهاية يناير الجاري.

وتشير التقديرات إلى أن أسعار الذهب عالميًا،  في طريقها إلى تسجيل أسوأ انخفاض أسبوعي منذ 6 أسابيع، يأتي هذا في ظل ارتفاع مستويات الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد تراجع توقعات خفض الفائدة الأمريكية من قبل الأسواق بعد تصريحات أعضاء الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الأفضل من المتوقع. 

أسعار الذهب أونصة زيادة المخاطر الجيوسياسية البحر الأحمر

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