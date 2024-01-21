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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية السعودي يحذر: التوتر في البحر الأحمر قد يخرج عن السيطرة

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

حذر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، من المخاطر المتصاعدة مما يحدث  في المنطقة.

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لشبكة سي إن إن الأمريكية: "نمر بوقت صعب وخطير وقلقون للغاية من التوتر في البحر الأحمر".

أضاف وزير الخارجية السعودي لسي إن إن: "التوتر في البحر الأحمر قد يخرج عن السيطرة وندعو إلى وقف التصعيد".


وفي دافوس قبل أيام، شدد فرحان على ضرورة الحاجة لوقف إطلاق النار في غزة فورا، معتبرا أن استمرار المعاناة في غزة سيؤدي إلى حلقات من التصعيد.

وأكد أن الهجمات في البحر الأحمر متصلة بالحرب في غزة، وذكر أن ما تفعله إسرائيل الآن يعرض آفاق السلام والأمن الإقليميين للخطر.

كما أعرب وزير الخارجية السعودي عن بالغ القلق إزاء الأمن الإقليمي وحرية الملاحة في البحر الأحمر، وطالب الامير فيصل بن فرحان على هامش الاجتماع السنوي لمنتدى دافوس، بأن تكون الأولوية حاليا لخفض التصعيد في الممر المائي والمنطقة بأكملها.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان البحر الأحمر السيطرة

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