عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض في أسعار الذهب... اعرف بقى بكام |فيديو

انخفاض اسعار الذهب
انخفاض اسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب اليوم انخفاضا كبيرا بعد الارتفاعات التاريخية التي حققها المعدن الأصفر على مدار الأيام الماضية، حيث سجل سعر الذهب عيار21 اليوم، 20 يناير 2024، ما قيمته 3490 جنيها للجرام .

وقال أحمد فريد، أحد تجار الذهب: سجلت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية ما يلي:
عيار 24  3980 جنيها للجرام.
عيار 21 - 3490 جنيها  للجرام.
عيار 18 2983 جنيها للجرام.
الاونصة 2029 دولارا.
الجنيه الذهب 28200 جنيه.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=392301876502859&id=100053232286266&sfnsn=scwspwa&mibextid=9R9pXO

أسعار الذهب الجنيه الذهب تجار الذهب بدون مصنعية سجل سعر الذهب جرام عيار 21 المعدن الأصفر التاريخية الأيام الماضية الاونصة أسعار الذهب اليوم 20 يناير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة | حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. تفاصيل

حقيقة عودة رمضان صبحي لـ الأهلي واللاعب يصدم الزمالك للمرة العاشرة

نهاية رحلة الزعيم| عادل إمام يقرر اعتزال الفن ونجله يكشف السبب

إحنا أحسن من أوروبا.. مساعد وزير التموين يفجر مفاجأة عن السلع في مصر.. ماذا قال؟

صدمة للجماهير الحمراء.. أحمد حسن يعلن رحيل نجم الأهلي

قرار مفاجئ في الزمالك بعد الخسارة من الوحدة الإماراتي

متحدث الحكومة يكشف حقيقة تعويم الجنيه

أنزل بالبرنص .. منشور صادم من ياسمين رئيس بسبب حفل joy awards

ترشيحاتنا

حاول الصلح بين أهله والحداد.. محاكمة قا.تل شاب في دار السلام 12 فبراير

BMW تبدأ استخدام الروبوتات بديلا للعنصر البشري.. فيديو

ملك فئة Reno.. موبايل أوبو بكاميرا 108 ميجابكسل وسعر مناسب

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 21-1-2024

بسلسلة وحلق وتاتو.. عمرو دياب يثير الجدل في حفل Joy awards

قبل مواجهة الرأس الأخضر.. أحمد حسن يوجه نصيحة نارية لفيتوريا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ذهبي مُحتشم.. نجاة تفاجئ الجمهور في حفل joy awards |شاهد

أنيقة ومحتشمة .. إسعاد يونس تخطف الأنظار في حفل joy awards

بطانة فستان ابنة رانيا يوسف تضعها في مأزق بحفل joy awards |شاهد

مكشوف كله .. دينا الشربيني تثير ضجة بظهورها في joy awards

فيديو

محمد إمام: لم أتوقع قوة نجاح أبو نسب مع تفاقم القضية الفلسطينية ..فيديو

هتتجوز وعندها طفل.. خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف تكشف جديدا عن ياسمين عبد العزيز

إنت فاضية.. أخو ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة بسبب طلاق شقيقته

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ