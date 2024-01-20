انخفاض في أسعار الذهب... اعرف بقى بكام |فيديو

تشهد أسعار الذهب اليوم انخفاضا كبيرا بعد الارتفاعات التاريخية التي حققها المعدن الأصفر على مدار الأيام الماضية، حيث سجل سعر الذهب عيار21 اليوم، 20 يناير 2024، ما قيمته 3490 جنيها للجرام .

وقال أحمد فريد، أحد تجار الذهب: سجلت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية ما يلي:

عيار 24 3980 جنيها للجرام.

عيار 21 - 3490 جنيها للجرام.

عيار 18 2983 جنيها للجرام.

الاونصة 2029 دولارا.

الجنيه الذهب 28200 جنيه.

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