منها أسعار الأوقية العالمية.. شعبة الذهب تكشف الأسباب الرئيسية وراء إرتفاع الأسعار

أكد عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، أنه يتحكم في أسعار الذهب عدد من العوامل، منها سعر أوقية الذهب العالمية، إضافة إلى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى العرض والطلب.

وقال عمرو المغربي، خلال لقاء له لبرنامج “لعبة الفلوس”، تقديم الإعلامية “ميار نصار” أن متوسط سعر جرام الذهب لعيار 21 يصل إلى 3300 جنيه، بخلاف المصنعية والضريبة والدمغة، مؤكدا أن هناك سبائك تبدأ من جرام ونصف جرام، والمشغولات الذهبية، بها أوزان خفيفة.



وأضاف أن هناك زيادة مستمرة في أسعار الذهب، لذا الإستثمار فيه هو إستثمار بعيد المدى، مؤكدا أن فترة الإستثمار لا بد أن تكون لمدة عام على الأقل لتحقيق ربح.

معروض من الذهب

وأشار عمرو المغربي إلى أن إلغاء الجمارك على الذهب كان له تأثير إيجابي، خاصة في الربع الأول من عام 2023، مما أدى لوجود معروض من الذهب وساهم في إنخفاض أسعاره.