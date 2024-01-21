أسرع 100 مرة من "الواي فاي"|ماتريد معرفته عن تقنية "لا فاي" الجديدة

كشف الدكتور حاتم زغلول مخترع واي فاي تفاصيل تقنية "لا فاي"، والتي تعتبر أسرع من "واي فاي" 100 مرة، موضحًا الفارق بينهما.



وقال “زغلول” عبر تقنية “زووم” ببرنامج"صباح الخير يامصر" المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، إن تقنية "لا فاي" هي تقنية جديدة ناتجة عن تطوير تقنيات موجودة بالفعل، حيث تستخدم هذه التقنية الضوء في نقل المعلومات على نطاق واسع للغاية على عكس الواي فاي الذي ينقل المعلومات في نطاق ضيق إلى حد ما لاعتماده على موجات الراديو.

مكملة للتكنولوجيات الأخرى

وأضاف الدكتور حاتم زغلول مخترع واي فاي أن هذه التقنية لا يمكن أن تحل محل “الواي فاي” لأن الضوء له عيوبه، معقبًا أن هذه التكنولوجيا تعتبر مكملة للتكنولوجيات الأخرى الموجودة بالفعل.

وأشار الدكتور حاتم زغلول مخترع واي فاي إلى أن تقنية لا فاي تمثل 10% فقط من الاستخدامات في السوق.