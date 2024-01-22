أمطار ودرجة الحرارة 18 على القاهرة .. الأرصاد تحذر من حالة الطقس |فيديو

كشف محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وموجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وقال محمود القياتي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" بداية من اليوم نتعرض إلى منخفض جوي وكتل هوائية على سطح البحر المتوسط".

أضاف محمود القياتي:" درجة الحرارة العظمى على القاهرة حتى نهاية الأسبوع تسجل من 18 لـ 19 درجة مئوية ".

تابع محمود القياتي :" هناك فرص لسقوط الأمطارعلى محافظات الجمهورية، وبالفعل بدأت الأمطار تسقط بشكل متوسط على محافظات الساحل الشمالي والوجه البحري ".

أكمل محمود القياتي :" مستمرة فرص سقوط الأمطار المتوسطة حتى نهاية الأسبوع على السواحل الشمالية ونشاط الرياح يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية ".