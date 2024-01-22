أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق غدا.. والأرصاد تحذر

كشف آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية التابعة لهيئة الأرصاد الجوية وجود سحب ممطرة التي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء الموافق 23 يناير، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وبداية من اليوم تبدأ حالة عدم استقرار وتنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (4-5) درجات مئوية، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وفق بيان هيئة الأرصاد.

ونصحت هيئة الأرصاد قبل قيادة السيارة تحت الأمطار، بضرورة تفقد حالة المصابيح الأمامية والخلفية، ومساحات الزجاج، وتأكد من عملهم بشكل جيد؛ لأنها تلعب دورًا هامًا في مدى الرؤية أثناء القيادة تحت الأمطار، وكذلك حالة الإطارات تأكد من عدم وجود تآكلات ؛ لتجنب الانزلاقات وحوادث الطرق.





الأرصاد توضح أهم الظواهر الجوية غدا

وعن الظواهر الجوية، قالت هيئة الأرصاد إن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من وسط سيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



وعن حالة البحر المتوسطـ توقعت هيئة الأرصاد أن تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 19 12

العاصمة الإدارية 19 12

6 أكتوبر 19 12

بنهــــا 19 12

دمنهور 18 13

وادي النطرون 20 12

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 18 12

الزقازيق 19 13

شبين الكوم 19 13

طنطا 18 12

دمياط 19 13

بورسعيد 19 12

الإسماعيلية 18 13

السويس 18 14

العريش 20 13

رفح 20 13

رأس سدر 22 12

نخل 22 5

كاترين 18 3

الطور 23 13

طابا 22 14

شرم الشيخ 24 14

الإسكندرية 18 13

العلمين الجديدة 18 14

مطروح 20 12

السلوم 19 12

سيوة 19 10

رأس غارب 24 13

الغردقة 24 14

سفاجا 25 12

مرسى علم 26 13

شلاتين 27 16

حلايب 24 17

أبو رماد 24 17

رأس حدربة 23 18

الفيوم 19 9

بني سويف 19 9

المنيا 19 8

أسيوط 20 8

سوهاج 23 9

قنا 23 10

الأقصر 23 10

أسوان 25 12

الوادى الجديد 24 7

أبوسمبل 24 11