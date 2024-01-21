عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجو بارد.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين: سقوط أمطار والصغرى 15 درجة

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد، و بارد على باقي الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة تغزر مساء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنها تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من ثلاثة أمتار إلى أربعة امتار والرياح السطحية شمالية غربية. 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية الى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 20 15
العاصمة الإدارية 21 14
6 أكتوبر 25 14
بنهــــا 20 15
دمنهور 20 14
وادي النطرون 21 15
كفر الشيخ 20 14
المنصورة 21 15
الزقازيق 21 15
شبين الكوم 20 14
طنطا 20 14
دمياط 21 15 
بورسعيد 21 15
الإسماعيلية 22 14
السويس 21 15
العريش 21 14
رفح 21 14
رأس سدر 23 12
نخل 24 5
كاترين 18 3
الطور 25 12
طابا 24 13
شرم الشيخ 28 16
الإسكندرية 20 14
العلمين الجديدة 20 14
مطروح 18 12
السلوم 18 11
سيوة 20 10
رأس غارب 26 16
الغردقة 27 15
سفاجا 27 15
مرسى علم 28 16
شلاتين 28 17
حلايب 25 18
أبو رماد 27 17 
رأس حدربة 26 18
الفيوم 21 10
بني سويف 21 10
المنيا 22 8
أسيوط 22 8
سوهاج 23 9
قنا 26 11 
الأقصر 27 10
أسوان 27 12
الوادي الجديد 25 07
أبوسمبل 26 11

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 33 21
المدينة المنورة 30 18 
الرياض 28 13
المنامة 24 17
أبوظبي 25 18
الدوحة 26 15
الكويت 25 16
دمشق 20 7
بيروت 22 15
عمان 19 9
القدس 19 9
غزة 20 15
بغداد 24 15
مسقط 26 18
صنعاء 23 6
الخرطوم 34 20
طرابلس 16 12
تونس 15 8
الجزائر 14 4
الرباط 20 6
نواكشوط 36 18

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 4 6-
إسطنبول 8 2
إسلام آباد 19 5
نيودلهي 18 8 
جاكرتا 32 25
بكين 3- 10-
كوالالمبور 33 24
طوكيو 11 5 
أثينا 10 2
روما 13 3
باريس 12 6
مدريد 12 0
برلين 9 4
لندن 11 6
مونتريال 0 2-
موسكو 8- 10-
نيويورك 4 1
واشنطن 4 5-
أديس أبابا 24 11

 

الأرصاد طقس امطار طقس الأثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد بواقعة طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز.. هل سيعود الثنائي؟

بأمر كلوب.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر بأمم إفريقيا ويعود لـ ليفربول

الأرصاد تنشر خريطة الأمطار.. تحذير من منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

انتشار مكثف لرجال الأمن أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين والسبب مفاجأة| فيديو

قرار عاجل في أكبر قضية فساد بمطار القاهرة .. خاص

عواصف رملية خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

قرار عاجل في دعوى مرتضى منصور ضد برنامج رياضي شهير

التموين توجه نصيحة مهمة للمواطنين بشأن الذهب.. وهذا موعد استقرار الأسعار

ترشيحاتنا

عائلات الرهائن الإسرائيليين ينصبون الخيام أمام منزل نتنياهو .. ماذا يحدث؟

مؤرخ: المصرى حريص على الاستقرار منذ القدم

هل تعسر الأمور يدل على غضب الله؟.. بـ10 حقائق و30 دعاء تنتهي معاناتك

أستاذ تاريخ: محمد علي حكم مصر بإرادة شعبية رغم اعتراض السلطان

النار ولعت تاني.. تجدد حريق قصر الكابريتاج بحلوان بعد إخماده| فيديو

لا يعلم.. أول تعليق لحملة ترامب الانتخابية على انسحاب منافسه ديسانتس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعدام لويس السادس عشر ملك فرنسا بالمقصلة.. ماذا كانت تهمته؟

هنرجعه يشيل الكاس| التفاصيل الكاملة لمغادرة صلاح معسكر المنتخب.. هذا ما حدث في 12 ساعة

عينها مغمضة.. ظهور صادم لفنانة بريطانية شهيرة يثير جدلا| اعرف السبب

قبل العرض .. بوسترات فيلم "الرحلة 404" |صور

فيديو

إسلام إبراهيم: بحضر لفيلم جديد هقدم فيه شخصية الناس كلها بتحبها |خاص

رد الجميل.. فلسطينية تطلق اسم عبد الفتاح السيسي على مولودها

ظهرت بلوك لامع في joy awards.. ومفاجأة حول شيرين وحسام حبيب

ليلى علوي: واخدة بريك من الدراما عشان عايزة سينما أكتر |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

اﻟﻤﺰﻳﺪ