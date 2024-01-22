أمطار ورياح شديدة| تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد، سوف تختلف ابتداء من اليوم، لتصبح كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، والتي كانت كتل هوائية صحراوية.

انخفاض في قيم درجات الحرارة اليوم

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن هناك امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، و الذي يعمل على وجود سحب منخفضة متوسطة، مؤكداة أنه بداية من اليوم سوف تبدأ حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة اليوم على أغلب محافظات شمال البلاد، و القاهرة الكبرى و شمال الصعيد، لافتة إلى أن الانخفاض سوف يكون بمعدل من 4_ 5درجات مئوية عن الأمس.



ولفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 20 درجة مئوية، مشيرة إلى أن هناك نشاط للرياح، و فرص لسقوط الأمطار.



وأكد عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ان سرعات الرياح سوف تتراوح بين 30_40 كيلو متر على الساعة، و الذي سوف يؤدي إلى إثارة الرمال و الأتربة ، بالإضافة إلى أنه سوف يؤدي إلى إنقلاب شديد في حركة الملاحة البحرية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، و سوف تزيد عن المتوسط أحياناً.