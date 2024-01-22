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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منخفض جوي يضرب البلاد اليوم وأمطار غزيرة خلال ساعات

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، سوف يشهد حالة من عدم الاستقرار، تبدأ على غرب البلاد، ثم تمتد إلى باقى الأنحاء اعتبارًا من  غدٍ الثلاثاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن البلاد تتأثر خلال الطقس اليوم، بمنخفض جوى على مسطح البحر المتوسط يجلب معه كتلة هوائية باردة ورطبة يصاحبه منخفض جوى فى طبقات الجو العليا، يؤدى إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، مشيره إلى أن درجات الحرارة تشهد انخفاض على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (5:4 درجات مئوية ).

ويشهد الطقس اليوم، نشاطاً للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وعن مناطق الأمطار المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:
-️ أمطار متوسطة الشدة تغزر مساء غد على مناطق من (السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى).
- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من (السواحل الشمالية الشرقية). 
- تكون الأمطار خفيفة مساء غدٍ على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة .

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية، من وجود نشاط للرياح على مسطح البحر المتوسط، خلال حالة الطقس اليوم، الاثنين، تتسب في اضطراب بحركة الملاحة البحرية.

وقالت هيئة الأرصاد، إن ارتفاع الموج في البحر المتوسط، خلال الطقس اليوم، والذي يشهد تقلبات حادة، سوف يصل إلى 4 أمتار، محذرة من الملاحة البحرية في المتوسط خلال ساعات اليوم.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 14 درجة

جنوب سيناء 28 للعظمى والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 9 درجة

جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 22 درجة

 

الطقس الطقس اليوم هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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