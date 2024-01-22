تحوّل مفاجئ وأمطار غزيرة | الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم ، إذ تشهد البلاد تراجع درجات الحرارة بمعدل من 4 إلى 5 درجات مئوية، مع موجة تقلبات جوية.

تقلبات جوية

وقالت منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، إن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض من اليوم الإثنين، بشكل ملحوظ، بسبب كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا والانخفاض سيتراوح ما بين 5 و6 درجات، مع نشاط حركة الرياح الذي يزيد من الإحساس بالبرودة.

وتابعت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرصًا لتساقط الأمطار على المناطق الساحلية اليوم الإثنين، ويمكن أن تتقدم إلى المحافظات الداخلية، مُحذِّرة المواطنين من التقلبات الجوية التي ستبدأ من اليوم حتى الأربعاء.

التقلبات الجوية

حالة الطقس اليوم على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد، و بارد على باقي الأنحاء.

أمطار غزيرة

وعن الظواهر الجوية ، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن فرصة لسقوط أمطار متوسطة تغزر مساءً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدًا وارتفاع الموج من ثلاثة أمتار إلى أربعة امتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية الى شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة :



العظمى الصغرى

القاهرة 20 15

العاصمة الإدارية 21 14

6 أكتوبر 25 14

بنهــــا 20 15

دمنهور 20 14

وادي النطرون 21 15

كفر الشيخ 20 14

المنصورة 21 15

الزقازيق 21 15

شبين الكوم 20 14

طنطا 20 14

دمياط 21 15

بورسعيد 21 15

الإسماعيلية 22 14

السويس 21 15

العريش 21 14

رفح 21 14

رأس سدر 23 12

نخل 24 5

كاترين 18 3

الطور 25 12

طابا 24 13

شرم الشيخ 28 16

الإسكندرية 20 14

العلمين الجديدة 20 14

مطروح 18 12

السلوم 18 11

سيوة 20 10

رأس غارب 26 16

الغردقة 27 15

سفاجا 27 15

مرسى علم 28 16

شلاتين 28 17

حلايب 25 18

أبو رماد 27 17

رأس حدربة 26 18

الفيوم 21 10

بني سويف 21 10

المنيا 22 8

أسيوط 22 8

سوهاج 23 9

قنا 26 11

الأقصر 27 10

أسوان 27 12

الوادي الجديد 25 07

أبوسمبل 26 11