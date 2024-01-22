أمطار خفيفة تضرب الإسكندرية بالتزامن مع نوة الغطاس

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، سقوط أمطار خفيفة، بالتزامن مع نوة الغطاس والتي تأخرت عن موعدها عدة أيام، وسط برودة شديدة وصلت إلى حد الصقيع.

وتتعرض محافظة الإسكندرية في فصل الشتاء إلى العديد من النوات التي تختلف في مدتها وشدتها وكمية الأمطار خلالها، وقد حددها الصيادون في الماضي بثمانية عشر نوة.

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة استعدادها مع بداية نوة الغطاس حيث تم توفير عشرات سيارات الصرف الصحي والبدلات بالإضافة إلى تنضيف الشنايش ومطابق الصرف مسبقا لعدم حدوث أي تراكمات للمياه.

ونوة الغطاس علي الإسكندرية تهب في كل عام في شهر يناير وقد يتغير موعدها وفق التغيرات المناخية التي تتعرض لها البلاد.