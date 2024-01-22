لأول مرة.. الإسكندرية تستضيف التصفيات النهائية لكأس إفريقيا وكأس العالم للطهاة

تستضيف مدينة الإسكندرية لأول مرة في مصر، التصفيات النهائية المؤهلة لكل من كأس الأمم الإفريقية للطهاة في مايو 2024 المقرر إقامته في مراكش بالمغرب، وكأس العالم للطهاة في سبتمبر 2024 المقرر إقامته في مدينة ليون بفرنسا، وذلك في إطار دعم السياحة، وتحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ووزارة السياحة والآثار.

وتقام التصفيات لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من الثلاثاء 23 يناير وحتى الخميس 25 يناير الجاري، وذلك وفق برنامج ترويجي سياحي أعدته محافظة الإسكندرية ووزارة السياحة والآثار المصرية.

جدير بالذكر أن مسابقة كأس العالم للطهاة بدأت عام 1987على يد الشيف الفرنسي بول بوكوز، حصلت خلالها الدنمارك على عدد ثمان ميداليات ثلاث ذهبيات وأربع فضيات وواحدة برونزية.