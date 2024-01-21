الزراعة: تداول 78 ألف قنطار قطن بالمزاد التاسع في الإسكندرية

أعلن الدكتور مصطفى عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن عن أنه تم عقد المزاد التاسع للقطن اليوم الأحد بمقر الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن بالإسكندرية بمشاركة 47 شركة تجارة قطن، بالإضافة لشركة مصر (الشركة القابضة)، وذلك لبيع كمية 78.691 ألف قنطار من القطن الزهر.



وقال عمارة - في بيان مساء اليوم - إن نصيب شركة مصر (الشركة القابضة) بلغ 36 رسالة بإجمالي كمية 15 ألف قنطار قطن زهر بنسبة حوالي 20%.. مشيرا إلى أن الكمية الإجمالية التي تم تداولها حتى الآن بلغت حوالي 770 ألف قنطار لجميع الأصناف على مستوى الجمهورية.



وأضاف أن منظومة تداول القطن تم البدء فيها هذا الموسم 2023 بتاريخ 1 سبتمبر في محافظات الوجه القبلي ل27 مركز تجميع، والوجه البحري بتاريخ 1 أكتوبر بعدد 225 مركز تجميع.



وأكد ضرورة سرعة التوجه وتوريد الأقطان إلى مراكز التجميع الخاصة بمنظومة التسويق، وذلك قبل نهاية مواعيد التوريد في 28 فبراير القادم كما هو مقرر، حيث لن يتم قبول التوريد بعد هذا التاريخ، سواء داخل المنظومة في مراكز التجميع أو خارجها أو داخل المحالج، بناء على تعليمات وقرارات اللجنة التنفيذية والتي تتولى متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول لهذا الموسم 2023-2024، وذلك حتي يمكن المزايدة عليها والحصول على سعر جيد لها.



في سياق متصل، أشار عمارة إلى أن منظومة تجارة وتداول الأقطان تقوم على ضمان حصول المزارعين على إجمالي عائد البيع وتحقيق أرباح مجزية لهم تنعكس على التوسع في مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة، كما أكد على الدور الهام لمنظومة تداول أقطان الزهر في توفير مواد خام ومدخلات إنتاج ذات جودة مرتفعة، تلبي احتياجات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الوطنية، وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلية والعالمية.

