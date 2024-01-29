أصعب ساعات يناير| تقلبات وعاصفة وانخفاض درجات حرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر

تقلبات فجائية وأجواء شديدة البرودة وطقس غير مستقر بدأت تعيشها كل الأنحاء والمناطق في مختلف محافظات الجمهورية اليوم الإثنين 29 يناير نتيجة تأثر البلاد بـ “منخفض جوي” على مسطح البحر المتوسط يجلب معه كتلة هوائية باردة ورطبة.

طقس غير مستقر

أمطار غزيرة وبرودة شديدة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عاجل لها من تكون غطاء سحابي كثيف من السحب الممطرة يؤثر بقوة على السواحل الشمالية الغربية يصاحبه سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وتوقعت خرائط الطقس أن تتقدم السحب الممطرة للداخل ولكن تكون أقل حدة، كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج من (4:3 متر).

كما حذرت الأرصاد الجوية من شدة برودة الطقس على كافة الأنحاء.

أما عن حالة الطقس في الإسكندرية، فالمحافظة الساحلية على موعد مع الأمطار الغزيرة، بسبب نوة الكرم التي بدأت أمس الأحد، وتستمر لمدة 7 أيام، وتؤدى إلى سقوط الأمطار الغزيرة، وغرق الشوارع بمياه الأمطار.

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة على مناطق من ( السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ).

الظواهر الجوية المتوقعة

رياح وانخفاض درجة الحرارة

تتوفر فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ، قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء على فترات متقطعة .

ومن المتوقع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط لنشهد أقسى ساعات طوبة برودة.

الطقس يميل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات.

ومتوقع أيضا سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات.

ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار

كما حذرت خرائط الطقس من نشاط للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات.

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة البحر المتوسط، حيث تكون مضطربة جدًا، وارتفاع الأمواج من (3 إلى 4) أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

تقلبات الطقس

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة البحر الأحمر، ستكون معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة وإحكام وضع الكوفية على الرقبة، وتناول المشروبات الدافئة منعًا للإصابة بنزلات البرد الحادة خلال هذه الفترة من العام.

حالة الطقس المتوقعة

تحذير من انخفاض درجات الحرارة

ونصحت الأرصاد الجوية بتجنب الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية أثناء سقوط الأمطار، والتزام الجميع أماكنه بسبب غرق الشوارع بمياه الأمطار، وتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة منعًا للإصابة بحوادث الصعق، والاحتماء بمداخل العقارات السكنية، وعدم القيادة إلا للضرورة القصوى، وترك مسافات آمنة بين السيارات وتشغيل المساحات والانتظار.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة انخفضت بشكل ملحوظ بداية من الأسبوع الماضي، ومن المتوقع المزيد من الانخفاض في درجات الحرارة بداية من اليوم، بسبب منخفض جوي قادم من أوروبا.

وتوقعت غانم أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 16 درجة مع نشاط في حركة الرياح وتصل سرعة الرياح إلى 40 كيلو في الساعة مما يجعلنا نشعر بالبرودة أكثير.

وأوضحت أن البحر المتوسط غير مؤهل للملاحة البحرية بسبب ارتفاع الأمواج، ومن المتوقع هطول الأمطار الخفيفة على القاهرة الكبرى، ومتوسطة وغزيرة على السواحل الشمالية.

وحذرت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة في ساعات الليل المتأخرة مع سرعة الرياح تؤدي للشعور بالبرودة، ونصحت بالابتعاد عن أعمدة الإنارة أوقات الأمطار وأكشاك الكهرباء.

الدكتورة منار غانم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 12.

الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11.

مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11.

سوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08.

قنا العظمى 20 درجة والصغرى 09.

أسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10.