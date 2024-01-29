طقس مضطرب وأمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين، بالتزامن مع وجود أمطار غزيرة على عدة مناطق مع تراجع ملحوظ في درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل.

وبحسب الأرصاد، يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

أمطار غزيرة

وعن الظواهر الجوية، كشفت الأرصاد عن فرصة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء على فترات متقطعة.

الأرصاد الجوية

وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

تحذير عاجل

وبحسب الأرصاد، بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، محذرة من الصيد او الملاحة، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة بحسب الأرصاد:

العظمى الصغرى

القاهرة 16 12

العاصمة الإدارية 16 11

6 أكتوبر 16 11

بنهــــا 16 12

دمنهور 15 11

وادي النطرون 16 11

كفر الشيخ 16 12

المنصورة 16 12

الزقازيق 17 11

شبين الكوم 16 12

طنطا 17 11

دمياط 17 12

بورسعيد 18 12

الإسماعيلية 17 11

السويس 16 11

العريش 18 10

رفح 17 9

رأس سدر 20 10

نخل 15 4

كاترين 11 1

الطور 20 13

طابا 16 12

شرم الشيخ 21 14

الإسكندرية 16 11

العلمين الجديدة 17 10

مطروح 16 11

السلوم 17 11

سيوة 18 9

رأس غارب 20 12

الغردقة 21 14

سفاجا 22 13

مرسى علم 22 14

شلاتين 22 15

حلايب 22 16

أبو رماد 24 16

رأس حدربة 23 17

الفيوم 17 8

بني سويف 18 7

المنيا 19 7

أسيوط 19 6

سوهاج 20 8

قنا 20 9

الأقصر 21 9

أسوان 22 10

الوادي الجديد 20 8

أبوسمبل 22 10