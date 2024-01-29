أمطار غزيرة واضطرابات ملاحية.. الأرصاد تحذر من طقس شتوي شديد

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من تأثر البلاد بـ منخفض جوي على مسطح البحر المتوسط يجلب معه كتلة هوائية باردة ورطبة يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو يؤدي إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وأمطار متفاوتة الشدة على على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية نشاط الرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس واضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط.



وإليكم وصف خبراء هيئة الأرصاد لأماكن وشدة الأمطار المتوقعة اليوم الاثنين:

أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة على مناطق من ( السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى )

أمطار خفيفه قد تكون متوسطة على مناطق من من (جنوب الوجه البحرى ومدن القناة )

تمتد خفيفة إلى مناطق من (القاهرة الكبرى ووسط سيناء) على فترات متقطعة .

اضطراب فى حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج يتجاوز 3 أمتار.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية

كما حذرت هيئة الأرصاد من نشاط الرياح على مسطح البحرالمتوسط ويؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج من (4:3 أمتار) وسرعة الرياح من (60: 70 كم/س). وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 16 12

العاصمة الإدارية 16 11

6 أكتوبر 16 11

بنهــــا 16 12

دمنهور 15 11

وادي النطرون 16 11

كفر الشيخ 16 12

المنصورة 16 12

الزقازيق 17 11

شبين الكوم 16 12

طنطا 17 11

دمياط 17 12

بورسعيد 18 12

الإسماعيلية 17 11

السويس 16 11

العريش 18 10

رفح 17 9

رأس سدر 20 10

نخل 15 4

كاترين 11 1

الطور 20 13

طابا 16 12

شرم الشيخ 21 14

الإسكندرية 16 11

العلمين الجديدة 17 10

مطروح 16 11

السلوم 17 11

سيوة 18 9

رأس غارب 20 12

الغردقة 21 14

سفاجا 22 13

مرسى علم 22 14

شلاتين 22 15

حلايب 22 16

أبو رماد 24 16

رأس حدربة 23 17

الفيوم 17 8

بني سويف 18 7

المنيا 19 7

أسيوط 19 6

سوهاج 20 8

قنا 20 9

الأقصر 21 9

أسوان 22 10

الوادي الجديد 20 8

أبوسمبل 22 10