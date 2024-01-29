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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار غزيرة واضطرابات ملاحية.. الأرصاد تحذر من طقس شتوي شديد

صدى البلد

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من تأثر البلاد بـ منخفض جوي على مسطح البحر المتوسط يجلب معه كتلة هوائية باردة ورطبة يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو يؤدي إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وأمطار متفاوتة الشدة على على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

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تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة على هذه المناطق خلال ساعات .. فيديو

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الصغرى بالقاهرة 12.. الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء

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تنويه عاجل من الأرصاد لـ المواطنين: احذروا زيادة الأمطار حتى نهاية الأسبوع

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أمطار تضرب تلك المناطق بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

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الأمطار تقترب من القاهرة.. وتنويه مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

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الأرصاد تحذر: منخفض جوي قادم على البلاد .. وكتلة باردة تضرب البحر المتوسط

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أسبوع شتوي بامتياز.. الأرصاد تفجر مفاجأة حوّل طقس الـ 5 أيام المقبلة

كما  توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية نشاط الرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس واضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط.


وإليكم وصف خبراء هيئة الأرصاد لأماكن وشدة الأمطار المتوقعة اليوم الاثنين:

أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة على مناطق من ( السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى )
أمطار خفيفه قد تكون متوسطة على مناطق من من (جنوب الوجه البحرى ومدن القناة )
تمتد خفيفة إلى مناطق من (القاهرة الكبرى ووسط سيناء) على فترات متقطعة .
اضطراب فى حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج يتجاوز 3 أمتار. 
درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية

كما حذرت هيئة الأرصاد من نشاط الرياح على مسطح البحرالمتوسط ويؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج من (4:3 أمتار) وسرعة الرياح من (60: 70 كم/س). وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 16 12
العاصمة الإدارية 16 11
6 أكتوبر 16 11
بنهــــا 16 12
دمنهور 15 11
وادي النطرون 16 11
كفر الشيخ 16 12
المنصورة 16 12
الزقازيق 17 11
شبين الكوم 16 12
طنطا 17 11
دمياط 17 12 
بورسعيد 18 12
الإسماعيلية 17 11
السويس 16 11
العريش 18 10
رفح 17 9
رأس سدر 20 10
نخل 15 4
كاترين 11 1
الطور 20 13
طابا 16 12
شرم الشيخ 21 14
الإسكندرية 16 11
العلمين الجديدة 17 10
مطروح 16 11
السلوم 17 11
سيوة 18 9
رأس غارب 20 12
الغردقة 21 14
سفاجا 22 13
مرسى علم 22 14
شلاتين 22 15
حلايب 22 16
أبو رماد 24 16 
رأس حدربة 23 17
الفيوم 17 8
بني سويف 18 7
المنيا 19 7
أسيوط 19 6
سوهاج 20 8
قنا 20 9 
الأقصر 21 9
أسوان 22 10
الوادي الجديد 20 8
أبوسمبل 22 10

الأرصاد منخفض جوى درجات الحرارة هيئة الأرصاد امطار

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