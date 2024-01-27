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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التضامن: حملات من التدخل السريع والجمعيات الأهلية لإغاثة المشردين بالشوارع

صدى البلد

نفذ فريق التدخل السريع على المستوى المركزي وأذرعه بالمحليات بالمحافظات الأكثر تضرراً من موجة الطقس البارد وبالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية حملات  لإغاثة الأشخاص بلا مأوى ممن يفترشون الأرصفة.
 
وتشمل  الحملة توزيع بطاطين ووجبات ساخنة مع نقل الراغبين منهم  لدور الرعاية لتقديم الرعاية الكاملة لهم والسكن المناسب، حيث انتشر أعضاء الفريق بالتعاون مع عدد من المتطوعين و بسيارات محملة بالبطاطين والأطعمة فى  عدد من الميادين الرئيسية بالعاصمة والمحافظات المختلفة.
 
وتعامل فريق التدخل السريع المركزي وأذرعه في المحافظات مع ما يقرب من 350  حالة خلال يومين على مستوى 10محافظات مع بدء انطلاق الحملات ، وتم توزيع بطاطين لمن رفض الانتقال لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتوزيع وجبات ساخنة عليهم 
 
الجدير بالذكر أن فريق التدخل السريع  منذ إطلاقه عام 2014 يقوم بعمل تدخلات فى إطار تحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتم دعم 60 عضوا من أعضاء الفريق المركزي وأذرعه بالمحليات بالضبطية القضائية تحقيقا لسهولة العمل فى حال رصد تجاوزات وانتهاكات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الأشخاص كبار السن والأطفال بلا مأوى، وذلك عن طريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.
 
ويعمل الفريق المركزي من خلال أذرعه على المستوى المحلى الذين تم تدريبهم وتأهيليهم وفق أحدث برامج التدريب فى هذا المجال.

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