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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار تهمك.. الذهب يسجل مفاجأة جديدة.. واستقرار الدولار.. وتفاصيل حالة الطقس

أخبار تهمك
أخبار تهمك

الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد 28-1-2024، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

القاهرة 18.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 28 يناير

قدمت الإعلامية داليا أيمن، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 28-1-2024 في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد.
 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:
العظمى الصغرى

القاهرة 18 - 12
الإسكندرية 18- 11
الإسماعيلية 19 - 11
الغردقة 21 -13
أسوان 22 - 10
سوهاج 20 - 8
المنيا 19- 7

أسعار الذهب اليوم الأحد 28 يناير 2024.. وهذه قيمة عيار 21

قدمت الإعلامية لميس سلامة، خلال  برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 28-1-2024.

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

 

سجل سعر الذهب اليوم

 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4400 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3855 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3300 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 30800 جنيه.

 

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 28 يناير 2024.. اعرف الدولار الآن

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم لميس سلامة ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأحد 28-1-2024، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو

سعر اليورو 33.74 جنيه للبيع، و 33.62 جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.44 جنيه للبيع، و39.31 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.62 جنيه للبيع، و100.27 جنيه للشراء.

الذهب سعر الدولار العملات الأجنبية والعربية الأرصاد ودرجات الحرارة

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