الأرصاد تعلن اضطراب الملاحة في البحر المتوسط وارتفاع للأمواج بين 3 لـ4 أمتار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن فترات الليل ومع الغياب الكامل لأشعة الشمس نشهد مزيدا من البرودة ومزيدا من الشعور بانخفاض قيم درجات الحرارة، وتكون الأجواء شديدة البرودة على معظم محافظات الجمهورية، وقد نشهد أياما قارسة البرودة بشكل كبير، خصوصا وأن الأيام المقبلة نتوقع استمرار انخفاض قيم درجات الحرارة ومزيدا من الانخفاضات فترات الليل.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية على شاشة القناة «الأولى» أن اليوم هناك نشاط للرياح يؤدي لاضطراب كبير بحركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع للأمواج بين 3 لـ4 أمتار، ويضطرب البحر المتوسط اليوم بشكل كبير، ويكون البحر غير مؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية، مشيرة إلى وجود فرص لسقوط الأمطار حيث من المتوقع أن تزيد كميات الأمطار على المحافظات الساحلية.

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأمطار على المناطق الساحلية تكون من متوسطة لغزيرة وقد تكون رعدية على بعض المحافظات التي تطل على البحر المتوسط، مرورا بمحافظة مطروح، والأسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقلية ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش، وخلال الساعات الماضية بدأت الأمطار بالفعل على بعض المحافظات ومتوقع استمرارها على مدار اليوم.