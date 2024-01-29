أمطار بالقاهرة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس بالمحافظات

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن سقوط الأمطار لن يقتصر على المحافظات الساحلية ولكنه يمتد أيضا للمناطق الداخلية، وتكون الأمطار متوسطة على مدن القناة وجنوب الوجه البحري، وتمتد الأمطار اليوم لمناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وستكون الأمطار خفيفة في مجملها وتزيد الأمطار عن الخفيفة ببعض الأحيان على بعض المناطق، ولكنها لن تؤثر على أي أعمال للأنشطة اليومية.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية على شاشة القناة «الأولى» أن تأثير الأمطار اليوم سيكون على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، خصوصا مع إستمرارية سقوط الأمطار، حيث من المتوقع استمرار الحالة الجوية المضطربة حتى يوم الخميس المقبل، حيث نعيش أجواء منخفضة بدرجات حرارتها على مدار الأسبوع، خصوصا بمحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة الابتعاد تماما عن أعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار، وألواح الإعلانات المعدنية بالشوارع والمباني المتهالكة، والقيادة بهدوء تام خلال سقوط الأمطار، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم، خصوصا فترات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة بحسب الأرصاد:

العظمى الصغرى

القاهرة 16 12

العاصمة الإدارية 16 11

6 أكتوبر 16 11

بنهــــا 16 12

دمنهور 15 11

وادي النطرون 16 11

كفر الشيخ 16 12

المنصورة 16 12

الزقازيق 17 11

شبين الكوم 16 12

طنطا 17 11

دمياط 17 12

بورسعيد 18 12

الإسماعيلية 17 11

السويس 16 11

العريش 18 10

رفح 17 9

رأس سدر 20 10

نخل 15 4

كاترين 11 1

الطور 20 13

طابا 16 12

شرم الشيخ 21 14

الإسكندرية 16 11

العلمين الجديدة 17 10

مطروح 16 11

السلوم 17 11

سيوة 18 9

رأس غارب 20 12

الغردقة 21 14

سفاجا 22 13

مرسى علم 22 14

شلاتين 22 15

حلايب 22 16

أبو رماد 24 16

رأس حدربة 23 17

الفيوم 17 8

بني سويف 18 7

المنيا 19 7

أسيوط 19 6

سوهاج 20 8

قنا 20 9

الأقصر 21 9

أسوان 22 10

الوادي الجديد 20 8

أبوسمبل 22 10