الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة الحالية | فيديو

قال محمود شاهين مدير عام التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن أيام الشتاء معدودة في مصر رغم قسوتها، مؤكداً أن الموجة الباردة التي تشهدها البلاد سوف تنتهي ، في بداية الأسبوع المقبل.

وأضاف محمود شاهين خلال مداحلة هاتفية مع برنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن نشاط الرياح يزيد من الشعور بالبرودة، وتزيد من الشعور بدرجات الحرارة أقل من المسجلة.



وأشار مدير عام التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن هناك حالة من عدا الاستقرار في الطقس حتى يوم الأحد المقبل.

الأرصاد:هناك منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصاحب لسحب ممطرة

ولفت مدير عام التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك أمطارا متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، حتى القاهرة ومحافظات شمال الصعيد، لافتا أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة ملحوظا في معظم محافظات الجمهورية.

واسترسل الدكتور محمود شاهين، مدير الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية،: نشاط الرياح يزيد من إحساسنا ببرودة الطقس، فضلا عن اضطراب حركة الملاحة البحرية، موضحا: هناك منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصاحب لسحب ممطرة.

وتابع: انخفاض درجات الحرارة مستمر خلال الساعات القادمة، ومازالت فرص سقوط الأمطار مستمرة لكن على فترات متقطعة، وحالة عدم الاستقرار مستمرة خلال الـ72 ساعة القادمة بأمطار متفاوتة الشدة.