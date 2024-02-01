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تحذير عاجل وخبر سار.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الـ48 ساعة المقبلة

الأرصاد
الأرصاد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الانخفاضات في درجات الحرارة اليوم، وفرص سقوط الأمطار على الكثير من المحافظات، وفي نفس الوقت أعلنت عن خبر سار بأن البلاد من بعد غد الجمعة ستشهد تحسنا تدريجيا في درجات الحرارة.

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أمطار ثلجية بالمنوفية وتحذير عاجل من الأرصاد الجوية.. فيديو

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الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الحالة الجوية المتقلبة


وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد برودة شديدة في قيم الحرارة، حيث تسجل البلاد أقل درجة حرارة منذ بداية فصل الشتاء، كما سقطت أمطار بشكل كبير ومتفاوت في معظم المحافظات الجمهورية مثل القاهرة الكبرى بالأمس، طبقا لتوقعات الهيئة.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن فرص سقوط الأمطار ما بين المتوسطة إلى غزيرة ستستمر اليوم على المناطق الساحلية، كما تتساقط حبات البرد في مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة وشمال الدقهلية ودمياط وبورسعيد ورفح وبعض مناطق العريش.


وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية «من المتوقع ان تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اليوم الخميس وغدا الجمعة، والتحسن سيكون بشكل تدريجي مع يوم السبت ويوم الأحد».


وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستكون 15 درجة مئوية بأقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بنحو 4 درجات، وسجلت الصغرى 8 درجات».
 عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان :" سقوط أمطار ثلجية في المنوفية وانخفاض بدرجات الحرارة".

وجاء في التقرير أن محافظة المنوفية شهدت أمطارلً شديدة، وصلت لـ الثلوج، وذلك بعد التحذيرات العاجلة من هيئة الأرصاد الجوية، بأن البلاد لـ نهاية الأسبوع ستشهد حالة من الانخفاضات في درجات الحرارة، والأمطار الغزيرة.

وظهر في الفيديو أن الشوارع ممتلئة بالأمطار، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم الخميس، بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء ، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم :
 

العظمى الصغرى


القاهرة 15 08


العاصمة الإدارية 15 07


6 اكتوبر 15 06


بنهــــا 15 08


دمنهور 15 08


وادى النطرون 15 07


كفر الشيخ 14 08


المنصورة 14 08


الزقازيق 15 09


شبين الكوم 15 08


طنطا 14 08


دمياط 15 07


بورسعيد 16 09


الإسماعيلية 16 07


السويس 16 07


العريش 14 07


رفح 14 07


رأس سدر 16 08


نخل 13 01-


كاترين 09 03-


الطور 18 08


طابا 14 07


شرم الشيخ 19 12


الإسكندرية 15 08


العلمين الجديدة 14 08


مطروح 15 08


السلوم 13 08


سيوة 13 04


رأس غارب 18 11


الغردقة 18 10


سفاجا 18 10


مرسى علم 19 10


شلاتين 22 14


حلايب 21 13


أبو رماد 21 14


رأس حدربة 21 15


الفيوم 15 07


بني سويف 15 06


المنيا 14 04


أسيوط 15 04


سوهاج 15 05


قنا 17 06


الأقصر 16 06


أسوان 17 08


الوادى الجديد 18 04


أبوسمبل 17 08
 

الامطار سقوط الأمطار درجات الحرارة الاحوال الجوية الاسكندرية الهيئة العامة للأرصاد الثلوج

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