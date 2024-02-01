أمطار ثلجية بالمنوفية وتحذير عاجل من الأرصاد الجوية.. فيديو

عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان :" سقوط أمطار ثلجية في المنوفية وانخفاض بدرجات الحرارة".

وجاء في التقرير أن محافظة المنوفية شهدت أمطار شديدة، وصلت لـ الثلوج، وذلك بعد التحذيرات العاجلة من هيئة الأرصاد الجوية، بأن البلاد لـ نهاية الأسبوع ستشهد حالة من الانخفاضات في درجات الحرارة، والأمطار الغزيرة.

وظهر في الفيديو أن الشوارع ممتلئة بالأمطار، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم الخميس، بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء ، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم :

العظمى الصغرى



القاهرة 15 08



العاصمة الإدارية 15 07



6 اكتوبر 15 06



بنهــــا 15 08



دمنهور 15 08



وادى النطرون 15 07



كفر الشيخ 14 08



المنصورة 14 08



الزقازيق 15 09



شبين الكوم 15 08



طنطا 14 08



دمياط 15 07



بورسعيد 16 09



الإسماعيلية 16 07



السويس 16 07



العريش 14 07



رفح 14 07



رأس سدر 16 08



نخل 13 01-



كاترين 09 03-



الطور 18 08



طابا 14 07



شرم الشيخ 19 12



الإسكندرية 15 08



العلمين الجديدة 14 08



مطروح 15 08



السلوم 13 08



سيوة 13 04



رأس غارب 18 11



الغردقة 18 10



سفاجا 18 10



مرسى علم 19 10



شلاتين 22 14



حلايب 21 13



أبو رماد 21 14



رأس حدربة 21 15



الفيوم 15 07



بني سويف 15 06



المنيا 14 04



أسيوط 15 04



سوهاج 15 05



قنا 17 06



الأقصر 16 06



أسوان 17 08



الوادى الجديد 18 04



أبوسمبل 17 08

