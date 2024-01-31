تحذير من برد قارس وأمطار رعدية الخميس.. تفاصيل

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" الحرارة صفر في هذه المناطق.. تحذير من برد قارس وأمطار رعدية مستمرة حتى الخميس".

وجاء في التقرير أن البلاد خلال هذه الفترة تشهد انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة، وأجواء باردة وصقيع، والتي وصلت لـ صفر في بعض المناطق، مثل سانت كاترين في جنوب سيناء.

وأوضحت القناة أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من استمرار الطقس السيئ حتى يوم الخميس المقبل، وأن البلاد ستشهد أمطار عزيرة ورعدية، وسيكون هناك تساقط لحبات البرد، خاصة على محافظات شمال الجمهورية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 16 9

العاصمة الإدارية 16 8

6 أكتوبر 15 8

بنها 16 9

دمنهور 15 9

وادي النطرون 16 8

كفر الشيخ 15 9

المنصورة 15 9

الزقازيق 16 10

شبين الكوم 16 9

طنطا 15 10

دمياط 16 9

بورسعيد 17 8

الإسماعيلية 16 9

السويس 16 8

العريش 16 8

رفح 15 9

رأس سدر 17 10

نخل 14 1

كاترين 9 0

الطور 17 9

طابا 16 8

شرم الشيخ 20 12

الاسكندرية 15 9

العلمين الجديدة 14 9

مطروح 14 10

السلوم 14 10

سيوة 14 5

رأس غارب 19 10

الغردقة 20 11

سفاجا 20 11

مرسى علم 21 10

شلاتين 23 14

حلايب 22 15

أبو رماد 22 15

رأس حدربة 22 16

الفيوم 16 8

بني سويف 16 7

المنيا 15 4

أسيوط 16 5

سوهاج 16 5

قنا 17 7

الأقصر 17 7

أسوان 18 8

الوادي الجديد 18 5

أبوسمبل 19 8