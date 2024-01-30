أصعب 72 ساعة بالشتاء.. الأرصاد تحذر من رياح عاتية وبرد قارس وأمطار غزيرة

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" "أصعب 72 ساعة في الشتاء".. تقلبات جوية شديدة تضرب البلاد: أمطار غزيرة ورياح عاتية وبرد قارس".



وجاء في التقرير أن هيئة الأرصاد الجوية، وجهت تحذير عاجل من حالة الجو، وقالت إن أصعب 72 ساعة في الشتاء، قد بدأت ولذلك على الجميع توخي الحذر.



وكشف التقرير أن الأيام المقبلة سيكون بها تقلبات وأن القاهرة ستسجل انخفاضات كبيرة بدرجات الحرارة، وهناك نشاط لـ الرياح.

وأوضح التقرير أن هناك تقلبات جوية شديدة تضرب البلاد، وأمطار غزيرة ورياح عاتية وبرد قارس، مستمرة لـ نهاية الأسبوع الحالي.



حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيان عاجل، من التقلبات الحادة والسريعة التي تشهدها معظم المدن والمحافظات خلال الـ 72 ساعة المقبلة، وتشهد بعض المناطق عواصف رعدية مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة ومصحوبة بحبات البرد.

وكشفت صور الأقمار الصناعية، التابعة لـ هيئة الأرصاد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة المتكاثرة على شمال مصر وحتي القاهرة، واستمرار سقوط الأمطار متفاوتة الشدة من متوسطة إلى غزيرة على فترات متقطعة، إضافة إلى نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

تفاصيل طقس الثلاثاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، قالت هيئة الأرصاد إن الفرصة مهيئة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد متوسطة إلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار كالآتي:

-أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من (مطروح- الإسكندرية- البحيرة-

كفر الشيخ -الدقهلية)

-أمطار متوسطة على مناطق من ( دمياط- بورسعيد- شمال سيناء).

-أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من ( الغربية- الشرقية -المنوفية ) قد تمتد خفيفة إلى مناطق من ( القاهرة- الجيزة- القليوبية).

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء:



العظمى الصغرى

القاهرة 16 10

العاصمة الإدارية 16 9

6 أكتوبر 15 9

بنهــــا 16 10

دمنهور 15 10

وادي النطرون 16 9

كفر الشيخ 15 10

المنصورة 15 10

الزقازيق 16 9

شبين الكوم 15 9

طنطا 15 10

دمياط 15 10

بورسعيد 16 9

الإسماعيلية 16 10

السويس 16 9

العريش 17 8

رفح 16 9

رأس سدر 18 9

نخل 15 1

كاترين 10 0

الطور 19 8

طابا 16 8

شرم الشيخ 20 12

الاسكندرية 15 11

العلمين الجديدة 14 10

مطروح 14 11

السلوم 15 11

سيوة 16 9

رأس غارب 19 11

الغردقة 20 12

سفاجا 20 12

مرسى علم 21 11

شلاتين 23 15

حلايب 21 16

أبو رماد 23 15

رأس حدربة 22 16

الفيوم 16 8

بني سويف 16 7

المنيا 16 5

أسيوط 17 5

سوهاج 17 6

قنا 18 7

الأقصر 19 8

أسوان 20 8

الوادي الجديد 19 4

أبوسمبل 20 9