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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو|مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحذير عاجل من الأرصاد

نشرة التوك شو
نشرة التوك شو

تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا عالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:


أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024
قدمت الإعلامية هند النعساني ونهاد سمير، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 30 يناير 2024، خلال برنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

 

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024
استعرضت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الثلاثاء 30 يناير 2024، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد".

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 72 ساعة القادمة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، على مدار الأيام المقبلة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

أصعب 72 ساعة بالشتاء.. الأرصاد تحذر من رياح عاتية وبرد قارس وأمطار غزيرة
عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" "أصعب 72 ساعة في الشتاء".. تقلبات جوية شديدة تضرب البلاد: أمطار غزيرة ورياح عاتية وبرد قارس".
 

متحدث الحكومة: منظومة رقمية لمتابعة توافر السلع وأسعارها على مستوى المحافظات
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة تتابع عن كثب حركة الأسعار في الأسواق، وتنفيذ القرارات الخاصة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يتابع ذلك بشكل يومي.

 

رائد فضاء يصور مشاهد مذهلة للأرض من محطة الفضاء الدولية|شاهد

التقط رائد الفضاء السويدي ماركوس واندت، مقطع فيديو مذهلاً يصور مشهداً بانورامياً للأرض والفضاء الخارجي، من داخل "الكوبولا"، وهي وحدة ذات سبع نوافذ في محطة الفضاء الدولية.

أستاذ علاقات دولية: مصر حريصة على خفض التصعيد في المنطقة|فيديو

أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر من اليوم الأول تبذل جهود حثيثة من أجل خفض التصعيد والوصول إلى تهدئة في الشرق الأوسط، متابعًا أن مصر تتحرك في هذا الإطار مستندة على علاقاتها الجيدة وما تحظى به من ثقة دولية.

هنية: تلقينا مقترحا من باريس بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية: "تلقينا مقترحا من باريس بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسندرسه".


7 أهداف.. نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة عن لاعبي المنتخب
أكد الكابتن عفت نصار لاعب الزمالك السابق، ومنتخب مصر، أن منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية، لم يقدم شيئا وقام بتوديع البطولة بعد الهزيمة من الكونغو.

الأعراض والعلاج.. ما الفرق بين العدوى الفيروسية والبكتيرية؟
أجاب الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، عن سؤال: “كيف نفرق بين ثلاثية “البرد والأنفلونزا وكورونا”؟، قائلًا إنهم من ناحية الأعراض متشابهان تمامًا “وتفرق من مريض لآخر حسب حالة الجهاز المناعي”، لافتًا إلى أن الخطورة تكمن في تحول العدوى الفيروسية إلى عدوى بكتيرية.

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