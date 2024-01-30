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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هنية: تلقينا مقترحا من باريس بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية: "تلقينا مقترحا من باريس بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسندرسه".

وأضاف هنية، خلال بيان له عرضته فضائية “القاهرة الإخبارية”: "ردنا على المقترح سيكون على قاعدة أن الأولوية وقف العدوان على غزة وسحب قوات الاحتلال خارج القطاع".

وأشار إسماعيل هنية إلى أن حماس منفتحة على كل الأفكار التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتابع: "تلقينا دعوة لزيارة القاهرة للتباحث بشأن اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه، ونقدر موقف مصر الرافض لأي وجود لجيش الاحتلال على الحدود الفلسطينية المصرية في محور صلاح الدين".

هنية إسماعيل هنية حماس غزة القاهرة الإخبارية

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