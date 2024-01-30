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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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متحدث الحكومة: منظومة رقمية لمتابعة توافر السلع وأسعارها على مستوى المحافظات

صدى البلد

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة تتابع عن كثب حركة الأسعار في الأسواق، وتنفيذ القرارات الخاصة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يتابع ذلك بشكل يومي.

وقال المستشار محمد الحمصاني -خلال اتصال هاتفي مع قناة "أون" الفضائية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي- إن الحكومة متفهمة أن هناك حاجة لضبط أسعار السلع في الأسواق، ولذلك وجه رئيس الوزراء بضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك، وزيادة فروعه في المحافظات، ومتابعة المنظومة الخاصة بالشكاوى التي ترد إلى الجهاز، لافتًا إلى أن آخر الاجتماعات كان أمس مع رئيس جهاز حماية المستهلك، وجرت مناقشة منظومة العمل، كما تم التطرق إلى الرقابة على أسعار السلع الغذائية وتطوير أداء الجهاز.

وأضاف أنه تم شن 1918 حملة رقابية، شهدت تحرير 7580 محضرا، منها 3225 محضرا تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، مؤكدا أن هناك جهودا تتم من الأجهزة الرقابية المختلفة على مستوى جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والتجارة الداخلية عبر مباحث التموين.

ونوَّه المستشار محمد الحمصاني بأن الحكومة أصدرت عدة قرارات ترتبط بتحديد أسعار السلع الاستراتيجية السبع، وتم تشكيل الآليات واللجان المتعلقة بالرقابة ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، كما أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنشأ منظومة رقمية لمتابعة توافر السلع وأسعارها على مستوى المحافظات، وبداية من شهر مارس المقبل ستتم مراقبة التزام كافة المنتجين والمصنعين بوضع الحد الأقصى لسعر بيع السلع للمستهلك.

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