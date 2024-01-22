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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبر سار بشأن محمد صلاح اليوم .. تفاصيل

محمد صلاح
محمد صلاح

أكدت الإعلامية رشا مجدي، أن محمد صلاح لاعب المنتخب المصري سيحضر مباراة اليوم أمام منتخب الرأس الأخضر، ببطولة الأمم الأفريقية.

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 وأضافت “رشا مجدي” خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد"، أن الجمهور وجه رسائل شديدة اللهجة لـ محمد صلاح، وأن الجماهير وجهت كلمات صعبة.

 ولفتت إلى أن محمد صلاح سيعود لـ انجلترا بعد المباراة اليوم، وليس قبل المباراة، ولذلك على الجماهير أن تهدأ على صلاح.

أكدت الإعلامية رشا مجدي، أن المنتخب المصري في موقف صعب اليوم أمام منتخب الرأس الأخضر، وأن المنتخب يجب أن يفوز اليوم للصعود لـ دور الـ 16، وأن المنتخب في المركز الثاني حالة الفوز اليوم، وأن " المدير الفني لـ المنتخب هياخد كلام كتير الفترة الجاية، بسبب الأداء في البطولة".

الساعة العاشرة مساء

كما أكدت الإعلامية نهاد سمير أن المباراة اليوم ستكون في الساعة العاشرة مساء، وأن الجميع يتمنى الفوز اليوم والصعود.

وتابعت أن الجميع ينظر المباراة اليوم، من أجل الفرحة، وأن الكل من صباح اليوم في حالة انتظار للمبارة.

محمد صلاح المنتخب المصري بطولة الأمم الإفريقية صباح البلد صدى البلد

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