تعرف على موعد مباراة المنتخب اليوم مع الرأس الأخضر .. فيديو

أكدت الإعلامية رشا مجدي، أن المنتخب المصري في موقف صعب اليوم أمام منتخب الرأس الأخضر، وأن المنتخب يجب أن يفوز اليوم للصعود لـ دور الـ 16، وأن المنتخب في المركز الثاني حالة الفوز اليوم.

وأضافت “رشا مجدي” خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد"، أن" المدير الفني لـ المنتخب هياخد كلام كتير الفترة الجاية، بسبب الأداء في البطولة".

الساعة العاشرة مساء

كما أكدت الإعلامية نهاد سمير أن المباراة اليوم ستكون في الساعة العاشرة مساء، وأن الجميع يتمنى الفوز اليوم والصعود.

وتابعت أن الجميع ينظر المباراة اليوم، من أجل الفرحة، وأن الكل من صباح اليوم في حالة انتظار للمبارة.