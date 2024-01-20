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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رمضان صبحي في الأهلي.. مفاجأة لجماهير الأحمر وصدمة لـ الزمالك للمرة العاشرة

رمضان صبحي
رمضان صبحي

شهدت الفترة الأخيرة أخبارا كثيرة حول انتقال رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، لـ النادي الأهلي، وذلك بعد تدخل حارس الأهلي الأسبق، ومنتخب مصر إكرامي الشحات.

وأكد الناقد الرياضي شريف جمعة، أن هناك صدمة لـ جماهير الزمالك،  بعد رفض لاعب بيراميدز رمضان صبحي، عرض الزمالك للمرة العاشرة.

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وأضاف الناقد الرياضي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن رمضان صبحي يتلقى عروضا كثيرة من نادي الزمالك، ولكن رمضان يتمنى أن يعود لـ صفوف النادي الأهلي.

ولفت إلى أن الأهلي لن يتفاوض مع رمضان حالة عرضه من قبل نادي بيراميدز، بـ 100 ألف جنيه، لن يدخل النادي الأهلي، ولكن في حالة انتهاء تعاقده وأصبح اللاعب فري من الممكن أن يكون هناك تعاقد مع الأهلي.

وكشف أنه تحدث مع إكرامي الشحات، حارس منتخب مصر السابق، ووالد زوجة اللاعب رمضان صبحي، بشأن رمضان صبحي، مؤكدا أن إكرامي لم يخرج معه على الهواء لتعاقده مع قناة أخرى.

 

وأشار إلى أن رمضان صبحي، قد ينال حب الجماهير،  حالة انتهاء تعاقده مع بيراميدز والذهاب لـ النادي الأهلي، وأكد أن رمضان صبحي، يعتبر ثاني كابتن بالنادي الأهلي بعد محمد الشناوي، حارس الأهلي، حالة العودة لـ الأهلي.

 

وأوضح أن أول مباراة لـ رمضان صبحي، في الأهلي كانت عام 2014، وهذا الأمر سيكون كابتن الأهلي بعد الحارس محمد الشناوي.

 

 

كما علق الكابتن مجدي عبد الغني، على تصريحات الكابتن أحمد شوبير، حارس الأهلي السابق ومنتخب مصر، بشأن عودة رمضان صبحي من أجل اللعب بالنادي الأهلي.

وقال الكابتن مجدي عبد الغني، :" ياريت رمضان صبحي لاعب محترم وجيد، ولاعب مفيد لـ النادي الأهلي، وأنه يتمنى عودة رمضان لـ الأهلي".


وأوضح أن النادي الأهلي تنزل عن بعض الأشياء في التعاقد مع بعض النجوم، منهم إمام عاشور، وأنه يرى أن رمضان لم يرتكب شيء مشين تجعله لا يعود لـ الأهلي.


وأشار إلى أن مبادئ الأهلي لا يوجد بها مشكلة في قيام اللاعب بالاحتراف في نادي ثم عاد لـ الأهلي، وأن اللوائح سمحت لـ اللاعب ونحن الآن في عصر الاحتراف.


وتابع:" لو رمضان رجع وحقق فوز لـ الأهلي، ستغني الجماهير باسمه، وأنه يرى أن رمضان لم يرتكب شئ كبير".


ولفت إلى أن رمضان صبحي، يعود لـ الأهلي دون اعتذار، لآن اللاعب لم يرتكب شئ، ضد النادي، ولكن رمضان اختار طريق الاحتراف.


وكشف أن إمام عاشور وجه كلمات لـ النادي الأهلي، في الماضي وبعد ذلك جاء لـ الأهلي، والجماهير تتغنى باسمه الأن، وأن الإدارة بالأهلي تقوم بالأشياء الصحيحة.

 

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