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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد فعل مفاجئ من زيزو على مشجع طالبه بالانتقال لـ الأهلي

صدى البلد

أفصح أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، عن رد فعله بعدما طالبه أحد مشجعي النادي الأهلي بالانتقال إلى صفوف الفريق الأحمر، خاصة بعد هزيمة الزمالك في مباراة القمة بنتيجة 4-2

وصرح زيزو في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "كان ردي على مشجع النادي الأهلي الذي طالبني بالانتقال إلى القلعة الحمراء بالابتسامة.. أنا أحترم كافة المشجعين، ولدي أصدقاء من جماهير النادي الأهلي وأكن لهم كل الاحترام والتقدير في هذا الأمر".

وأضاف زيزو: "أنا متربط بعلاقة قوية مع عدة لاعبين من النادي الأهلي، مثل محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وعمرو السولية.. جميع اللاعبين، سواء من الأهلي أو الزمالك، يربطهم علاقات صداقة قوية".

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