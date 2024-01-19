فاروق جعفر: الأهلي شمعة مضيئة.. والناس في الزمالك «ما بتحبش بعضها»

قال فاروق جعفر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، إن النادي الأهلي كيان كبير جدا في كرة القدم والألعاب الأخرى، وهذا الكيان بمثابة الشمعة المضيئة في الرياضة المصرية.

وأرجع فاروق جعفر، خلال لقائه مع الاعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، سبب تفوق الأهلي، إلى عدة أسباب، أهمها وجود استقرار في كافة النواحي المادية والإدارية في النادي الأهلي، وامتلاكه لكوادر كبيرة بخبرات وكفاءات عالية، ولديهم سياسة ونظاما منضبطا في التعامل مع وسائل الإعلام.

وأضاف: أعظم ما في نادي الزمالك، هو جمهوره، فالناس بداخل النادي لا تحب بعضها البعض، وبالتالي يؤثر ذلك على نجاح النادي.

وأشار إلى أن أزمة النادي، سببها الإدارة، وليس اللاعبين، فكثير منهم يمتلكون قدرات وإمكانيات عظيمة، ولا يأخذون التقدير الكافي، لذلك لاعب نادي الزمالك للأسف مظلوم.

وأوضح: كنت في وقت ما على خلاف مع كابتن محمد صلاح نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق لمدة 4 سنوات، وقال عني إني أهلاوي من شدة غضبه مني، ولكنه في النهاية صديقي وعشرة عمري، وأخي الصغير، وعلاقتنا الآن ممتازة.