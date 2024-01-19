أنا مش تبع مرتضى منصور| تعليق مثير من فاروق جعفر على الهواء

قال الكابتن فاروق جعفر نجم نادي الزمالك، إن هاني أبوريدة "خد من اتحاد الكرة اللي هو عاوزه ومشي"، معقبا: “هاني أبوريدة مشي و جمال علام قاعد يتشتم كل يوم”.



وأوضح جعفر خلال لقاءه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن هاني ابوريده بدأ صغيرا في اتحاد الكرة ثم انتقل الى الاتحاد الأفريقي ومن بعده إلى الاتحاد الدولي و"مشي بعد ذلك ومعملش حاجة للبلد"، أما جمال علام فقد بدأ هو الآخر صغيرا في اتحاد الكرة ويحاول ويقاتل ولكن "معهوش حد يسنده".



وواصل جعفر خلال اللقاء تصريحاته وقال إن نادي الزمالك لن يحصل على الدوري هذا الموسم موضحا أنه لم يكن مرشحا للمجلس السابق بقيادة مرتضى منصور في انتخابات نادي الزمالك قائلا: أنا مش تبع مرتضى ولا تبع حد والوحيد الذي ساندته وكنت أتمنى نجاحه في انتخابات الزمالك هو والكابتن حمادة إمام في الثمانينات ولكن لاعبي الكرة خذلوه.