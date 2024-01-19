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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زيزو في الأهلي .. ضحك هستيري من سيد عبد الحفيظ على الهواء

زيزو
زيزو

عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيدو بعنوان :" زيزو من بينهم.. سيد عبد الحفيظ يثير جدلًا بشأن مستقبل نجم الزمالك: المنتخب فيه 9 من الأهلي".

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وقال الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، إن المنتخب المصري به 8 نجوم من الأهلي هم: محمد الشناوي و عمر كمال عبد الواحد، ومحمد عبد المنعم، وياسر إبراهيم، ومروان عطية، وكهربا، ومحمد هاني، وإمام عاشور".

وأوضح أنه في حالة ضم أحمد سيد زيزو سيكون 9 نجوم من الأهلي بالمنتخب الوطني المصري، وقال إنه يتمني انضمام زيزو لـ الأهلي، وذلك بعد انتهاء تعاقده في الزمالك بحلول عام 2025، لآن زيزو لاعب كبير ومميز.

 

ورد الإعلامي مهيب عبدالهادي قائلا :" عايز زيزو في الأهلي.. بتتمنى ولا عندك معلومة، ودخل في حالة ضحك شديد على الهواء".

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